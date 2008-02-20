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Самолет Си-Эр-Жи-100 не взлетел

20 февраля 2008 18:46
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В международном аэропорту "Минск" разогнавшись, так и не смог взлететь самолет Си-Эр-Жи.

Такой же белорусский лайнер разбился на прошлой неделе в Ереване. На этот раз причина ЧП, цитирую экспертов, "сбой в работе электроники, из-за чего не сработали закрылки". Без них самолет просто не поднимется в воздух. 37 пассажиров рейса "Минск-Москва" срочно пересадили в свободный ТУ-134. Задержка движения составила 2 часа 56 минут.

То, что второму самолету Си-Эр-Жи дважды не удалось через несколько дней взмыть в воздух вслед за стальными "собратьями", -  в компании "Белавиа" не склонны считать "черной" взлетной полосой в истории отечественной гражданской авиации.  Оторваться от белорусской  земли,  чтобы потом приземлиться в московском аэропорту "Домодедово" небольшому воздушному судну не позволили технические неисправности - не открылись бортовые закрылки.  

В "Белавиа" уверяют: если бортовой компьютер отказал сразу на земле - это не приводит к катастрофам. Но почему  отказывает электоронный интелект? Расшифровка бортовых самописцев потерпевшего крушения Си-Эр-Жи завершена.  Сегодня результаты расшифровки  уже  доставили  в Ереван. 

В билетных авиакассах работают не покладая рук и телефонных трубок. Кассиры один за другим оформляют заказы на билеты. Несмотря на февраль, в общем-то "нелетный" сезон и оба  недавние воздушные происшествия.  В понедельник после неудачного взлета был сдан всего лишь один билет.

# общество

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