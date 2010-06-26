Самого большого человека выбирали в Витебске

На площади Свободы прошел конкурс великанов.

Конкурс посвящен памяти Федора Махнова. Этот знаменитый великан — уроженец деревни Костюки Витебского района — родился 132 года назад. Природа одарила его необыкновенными особенностями: ростом в 285 сантиметров. Это и по сей день непревзойденный рекорд.

Примечательно, что сегодня большая часть заявок на конкурс «Витебский великан» поступила от представительниц прекрасного пола. Но была в числе претендентов и сильная половина.

Николай и Алексей Николаевы, участники конкурса «Витебский великан»:

У нас свое видение мира, мы его видим намного выше, чем все. В квартире лучше смотреть вверх, чем вниз, чтобы не удариться. Люстру к самому потолку в виде лампочек маленьких и все. Мы очень рады представить Витебск в виде себя — больших и крупных людей.