Прямой эфир

Самое вкусное и полезное - детям

24 августа 2006 11:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Рецептуру новых школьных блюд, которые появятся в меню в нынешнем учебном году, будут обсуждать на кулинарных советах. После дегустации каждому кушанью выставят "отметку".

Что же касается безопасности питания, то ни один продукт, запрещенный медиками к употреблению, как, например, чипсы и газированные напитки, не попадет на прилавки школьных буфетов.

Ранее врачи категорически запрещали использовать майонез, но это снижало вкусовые качества блюда. Теперь повара заправляют яства майонезом, специально разработанным для детского питания.

Обычным делом станут в школах дни сладкоежек и национальной кухни, витаминные переменки, конкурсы официантов и на лучший бабушкин рецепт. В учреждениях образования возобновляют традицию употребления детьми молока, обогащенного йодом, а также каш с добавлением сухофруктов.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
24 августа 2006 08:32

Минск на пороге 939-летия

23 августа 2006 14:00

Консультации под открытым небом

23 августа 2006 14:00

В Беларуси скоро исчезнут инспекторы дорожно-патрульной службы