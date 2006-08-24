Самое вкусное и полезное - детям

Рецептуру новых школьных блюд, которые появятся в меню в нынешнем учебном году, будут обсуждать на кулинарных советах. После дегустации каждому кушанью выставят "отметку".

Что же касается безопасности питания, то ни один продукт, запрещенный медиками к употреблению, как, например, чипсы и газированные напитки, не попадет на прилавки школьных буфетов.

Ранее врачи категорически запрещали использовать майонез, но это снижало вкусовые качества блюда. Теперь повара заправляют яства майонезом, специально разработанным для детского питания.

Обычным делом станут в школах дни сладкоежек и национальной кухни, витаминные переменки, конкурсы официантов и на лучший бабушкин рецепт. В учреждениях образования возобновляют традицию употребления детьми молока, обогащенного йодом, а также каш с добавлением сухофруктов.