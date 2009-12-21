Самая высокая в мире гостиница «Роза» открылась в Дубае

71-этажная «Роза» высотой 333 м построена всего за пять лет. Возведение отеля обошлось в $136 млн.

Таким образом, Дубай стал обладателем нового мирового рекорда в сфере высотного гостиничного строительства, не оставив шансов завоевать первенство Пхеньяну — столице Северной Кореи. Пхеньянский гостиничный небоскреб «Рюген» высотой 330 м также претендовал на рекорд по высотности, однако его строительство затянулось на 16 лет и, вероятно, закончится лишь в 2012 году.

Апарт-отель «Роза» превосходит на 12 м прежнего рекордсмена — 60-этажную гостиницу «Арабская башня», также возведенную в Дубае и открывшуюся 10 лет назад.

Номерной фонд новой дубайской гостиницы «Роза», расположенной на проспекте Шейха Заида (самой престижной магистрали эмирата), насчитывает 470 однокомнатных апартаментов и 48 двухкомнатных, сообщает БЕЛТА.