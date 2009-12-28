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Самая «возвышенная» мечеть разместится на высоте 600 м

28 декабря 2009 14:23
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Выше всех исламских храмов в мире поднялась в небеса мечеть Дубайской башни, которая будет открыта в ОАЭ после новогодних праздников.

Мечеть размещается в самом высоком здании мира на высоте около 600 метров, сообщает «РИА-Новости» со ссылкой на газету «Аль-Баян». Храм занимает помещения под крышей насчитывающей более 160 этажей высотки, в которой будут проживать свыше тысячи человек.

По своему положению в небе исламский молельный зал Дубайской башни более чем в три раза превзойдет по высоте нынешнего рекордсмена среди мечетей мира — исламский храм башни Королевство в Саудовской Аравии, который занимает в этой возвышающейся в Эр-Рияде башне 77-й этаж на высоте 180 метров.

# общество

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