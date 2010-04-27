Самая массовая жалоба на работодателя: гиганту американской торговли Wal-Mart грозят коллективным иском свыше 1 млн. сотрудниц

Более 1 млн. сотрудниц крупнейшей в мире сети предприятий розничной торговли Wal-Mart подали коллективный иск к компании с целью получения многомиллиардной компенсации за дискриминацию на рабочем месте по половому признаку.

Еще в 2001 году шесть сотрудниц предприятий Wal-Mart подали иск на работодателя, обвинив его в дискриминации. По утверждению истиц, компания платила персоналу женского пола меньше, чем их коллегам-мужчинам, и целенаправленно задерживала продвижение женщин по службе. Как заявляли адвокаты, в данном случае подавшие индивидуальные исковые заявления лица выражают интересы всех сотрудниц Wal-Mart, которые трудились на компанию с момента обращения в суд и по сей день. Только в 2001 году в магазинах Wal-Mart было занято свыше 1,5 млн. работниц.

Апелляционный суд Сан-Франциско шестью голосами против пяти удовлетворил ходатайство адвокатов об объединении индивидуальных исков в один коллективный, передает БЕЛТА. Отмечается, что судебная система США никогда в истории не разбирала столь массовую жалобу на работодателя.

Руководство Wal-Mart заявило о намерении опротестовать постановление апелляционного суда в Верховном суде США. Персонал компании насчитывает 1,4 млн. человек только в США, еще 2,1 млн. человек работают в 8 тыс. магазинах в других странах. Каждое предприятие торговли ведет бизнес самостоятельно, и говорить о корпоративной политике дискриминации рабочих по признаку пола нет никаких оснований. Поэтому сотрудницы, имеющие претензии к работодателю, должны подавать, а американские суды разбирать, только индивидуальные жалобы, настаивают в Wal-Mart. Кроме того, вердикт суда грозит настроить против компании ее основного клиента — американских домохозяек, которые перестанут закупаться в магазинах популярной сети. Это чревато значительным спадом продаж и дополнительными убытками.