Самая крупная в минувшем году партия метамфетамина изъята в столичном регионе

Тайник, где было почти 2,5 килограмма наркотика, обнаружен в лесу на территории Минского района.Информация о предстоящей поставке из-за рубежа крупной партии психотропного вещества была получена сотрудниками столичного управления КГБ. Затем установили одного из организаторов канала и возможное месторасположение тайника. В момент изъятия наркотика задержан 34-летний житель Минска. По информации оперативников, злоумышленник планировал сбывать наркотик среди молодёжи, в основном в ночных клубах и на дискотеках. Минимальная стоимость партии на черном рынке - 300 тысяч долларов.