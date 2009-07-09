Самая дорогая парковка в мире находится в Лондоне

Согласно результатам ежегодного мирового исследования платных общественных паркингов самая дорогая парковка находится в английской столице – Лондоне, сообщают информагентства.

Компания Colliers International, занимающаяся консультированием в сфере недвижимости, при проведении этого исследования сравнила среднюю стоимость в месяц парковочных мест в 140 городах мира. Выяснилось, что цены на парковки остаются стабильными, несмотря на экономический кризис. Однако дороже всего парковки обходятся жителям и гостям Лондона. Стоимость одного парковочного места в деловом центре столицы Великобритании составляет $1,02 тыс. в месяц. Второе место занимает еще один район города - парковка в Уэст-Энде, где лондонцы платят примерно $956 за месяц.

На третьем месте в списке стоят парковки в Амстердаме, где водители платят в среднем $805 в месяц. Четвертое место занимает Гонконг, где эта цифра составляет $745. Парковки Сиднея, занявшие в 2008 году третье место, на этот раз переместились на пятое с ценой в $657.

В десятку самых дорогих парковок в мире вошли также Манхэттен, Брисбен, Токио, Перт и Цюрих. Москва и Киев попали на 46-ю и 47-ю строку с $250 в месяц. Городом с самой низкой стоимостью парковочных мест стал индийский Ченнай, где их средняя цена составляет $0,96 в день.