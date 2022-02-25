«Самая большая бабочка в мире живёт всего 5 дней». В Минске открылась выставка экзотических живых бабочек

Новости Беларуси. В удивительно разнообразном мире именно бабочки – одни из прекраснейших созданий, легкие и очень хрупкие. Это отряд, который включает около 200 тысяч видов. Бабочки очень популярны у коллекционеров. Кроме того, с ними связаны красивые обычаи. Например, в Китае жених перед свадьбой дарит невесте живую или нефритовую бабочку – символ неизменной любви, в Японии их отпускают на волю во время свадебного торжества. А вот итальянцы называли бабочек «цветами, сорванными ветром», рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Рамиле Махмудова, экскурсовод:

Каждый человек, иногда зимой проснувшись, хочет очутиться в теплом месте. Мы создали, можно сказать, обстановку тропика. Это требует очень много времени и труда.

При входе в помещение можно заметить и бабочек в рамках. Это те, которых увековечили после гибели, чтобы их красота радовала человеческий глаз как можно дольше. Трудно поверить, что эти удивительные существа начинают жизнь безобразными, ползучими гусеницами и только потом превращаются в крылатых красавиц.

Рустам Махмудов, помощник экскурсовода:

В основном это все зависит от гусеницы: гусеница должна очень много питаться, около девяти месяцев. Потом превращается в куколку и сидит, ждет своего момента. Если высокая влажность, бабочки могут появиться за 2-4 дня. Питаются в основном сладеньким, жидким. Например, сок апельсинов и медовый раствор.

В мире бабочек женский пол живет намного дольше, чем мужской. Но в то же время самцы более активные. Когда самки выпрыскивают феромоны, то партнеры могут отыскать своих возлюбленных по запаху на расстоянии 11-ти километров. Жизнь бабочки яркая, но недолгая: в природе у них много недоброжелателей.