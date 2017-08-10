«Сама себе приговор подписала». Как минской пенсионерке навязали платную замену электросчётчиков

Оптимизм, как электричество: все минусы в прошлом, плюсы – в будущем, а в настоящем – радостное напряжение. Героиня сюжета «Добро пожаловаться» по жизни оптимистка, но с некоторых пор живет в напряжении, и, отнюдь, не радостном. Минчанка Ольга Сергеевна Шейбак мало чем отличается от своих сверстников. Родилась до войны, ребёнком вкусила все невзгоды оккупации, сталинские порядки, хрущёвские эксперименты, брежневский либерализм, «перестройку», рыночные отношения. Всё она воспринимала достойно и с пониманием. Но однажды размеренная жизнь пенсионерки дала сбой.



Ольга Шейбак:

Звонок по телефону, я подняла трубку: «Проверяем счётчики». Я думаю: «Давно уже не проверяли». Я подошла и говорю: «Вы откуда? ЖЭС?» Ну, я открыла.

Думаю, он же придёт счётчик там смотреть. Ольга Сергеевна спокойно приняла незваного гостя. Ведь мужчина ещё по телефону представился сотрудником «Энергосбыта» и сказал, что это – плановая проверка электросчётчиков. Ольга Шейбак:

С «Энергосбыта», он сказал. Надо так надо, покорно решила пенсионерка и впустила неизвестного. Мельком взглянув на счетчик в тамбуре, мужчина деловито спросил… Ольга Шейбак:

Он: «Где ещё Ваши розетки?» Я: «В зале». Он щёлкнул по ней, потом пошел в кухню. А потом это начал записывать. «Я ничего подписывать не буду». Он: «Нет, Вы должны подписать. У вас паспорт есть? Паспорт можно?» Я пошла, как та дура, принесла паспорт, он написал здесь, паспорт заполнил.

Он: «Распишитесь».



Судя по всему, проверка счётчиков не входила в планы гостя. Единственное, что его интересовало – это деньги! Любопытно, что сумма, которую он запросил, была равнозначна месячной пенсии Ольги Сергеевны. Последняя не сразу поняла, что происходит. Ольга Шейбак:

Гляжу – 220. Говорю: «Что это такое?» Он: «Это Вы должны столько внести». Я говорю: «А Вы у меня спросили? Я ничего вносить не буду! У меня нет таких денег, у меня 200 рублей пенсия. Сначала надо было сказать, что у Вас платное, я бы с Вами, вообще, не разговаривала». Он: «У сына возьмёте и заплатите». Говорю: «Ничего платить не буду». Мужчина был красноречив и весьма убедителен. Красочно расписывал, какие напасти могут произойти в квартире при неисправной электропроводке и выключателях. Причём, с примерами и фактами. В общем, страху на женщину нагнал профессионально. Однако бабушка упорствовала. Ольга Шейбак:

Они: «Ну, хоть сколько Вы можете заплатить?» Я: «У меня в кошельке 10 рублей только». Он: «Давайте 10 рублей». Я взяла и отдала эти 10 рублей. Он и пошёл с этими деньгами. Следом за ним зашёл другой. Говорю: «А вы чего?» «Я счётчик буду менять». Расстроилась я, два дня, вообще, места не находила. Что делать? Будут же требовать деньги. «Ну вот, до 20-го числа Вы должны внести 200 рублей».



Ольга Сергеевна пыталась объяснить молодому человеку, что она не является хозяйкой квартиры, что она лишь гостит у сына, однако бизнесмена это волновало не сильно.

Ольга Шейбак:

Он: «Это Вы должны внести». Я: «За что я должна внести? Я ничего вносить не буду. Во-первых, квартира не моя, я ничего Вам вносить не буду. Вы у меня спросили? Если бы спросили, я бы вам ответила. Я бы Вас даже на порог не пустила». Действительно, доверие к коммерсантам у нашего народа невысокое. Ольга Сергеевна была уверена, что ее посетили работники «Энергосбыта».

Александр Омелюсик, заместитель начальника минского отделения РУП «Минскэнерго»:

Филиал РУП «Энергосбыт» производит работы по замене и поверке приборов учёта конкретно по платным услугам, с момента заключения договора и по предварительной его оплате. Других работ с приборами, находящимися в системе, филиал «Энергосбыт» не производит. Работы производятся сотрудниками РУП «Минскэнерго» только при предъявлении удостоверения установленного образца, и с предварительным согласованием даты и времени производства работ.

Итак, в пассиве у пенсионерки оказалось следующее: минус 10 рублей, скачки давления и аритмия, бессонница, в активе – договор и угроза через суд выбить оставшуюся сумму. Отдавать которую Ольга Сергеевна не собирается! Но понимает, что дело может повернуться по-всякому.

Ольга Шейбак:

Сама себе приговор подписала. Он сильно много говорил. Не ругался со мной, ничего. Как они телефон мой узнали? Как ушлый бизнесмен узнал телефон бабушки Оли, вопрос не сложный. Гораздо сложнее определить, на чьей стороне будет суд, если фирма подаст иск о взыскании средств. Елена Мойсейчик, юрист:

При изучении представленных документов, не возникло никаких сомнений в правильности их оформления. В данной ситуации имеется и заказ на оказание услуги выполнения работы. Дополнительно имеется подписанный обеими сторонами договор.

И, соответственно, подписанный акт выполнения работ. Сказать, что потребителю здесь нет необходимости оплачивать данную услугу, выполненную работу, абсолютно неверно.

Конечно, в суде могут возникнуть вопросы, по какому праву фирма осуществляет свою деятельность без согласования с коммунальными службами района? Может ли гражданка Шейбак, не являясь хозяйкой квартиры, заключать договора без ведома собственника, пусть даже и сына. Но камнем преткновения всё же является договор.