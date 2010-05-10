Саласпилс, лагерь в Латвии, где погибло более 100 тыч. человек, не признают лагерем смерти

Саласпилс не был местом уничтожения, однако здесь расстались с жизнью более ста тысяч человек. Здесь у детей забирали кровь для раненых немецких солдат.

В Латвии Саласпилс не признают лагерем смерти. А между тем ещё живы бывшие маленькие узники, точно также как и их воспоминания. С каждым годом в живых остаётся всё меньше бывших узников концлагеря Саласпилс. Кроме возраста и болезней им приходится бороться с несправедливостью – в Латвии не признают статуса Саласпилса, как лагеря смерти, и эта ложь ранит свидетелей этой трагедии не меньше, чем воспоминания.

Елена Грибун, председатель Общества малолетних узников Саласпилса:

Это лагерь смерти, слёз и страданий. Это не воспитательно-трудовой лагерь, а они его чуть ли не санаторием называют. Мы в семье сразу после войны даже говорить о лагере не могли – сразу плакать начинали. Как это было ужасно!»

Заочный спор с бывшими узниками Саласпилса до сих пор ведёт профессор Хейнрикс Стродс. Возглавляемая им особая комиссия наделала много шума скандальными публикациями. Дескать, лагерь смерти Саласпилс был всего лишь перевалочным пунктом, и детей в нём (а это были в основном белорусские дети с Витебщины) не мучили и не брали кровь, а наоборот, лечили.

Хейнрикс Стродс, профессор истории:

Детей везли из Беларуси и почти все они были больны сыпным тифом. И если вы скажете любому доктору, что у них брали кровь, он вас просто засмеёт. Ведь эта кровь заразна и немецкие солдаты могли погибнуть от тифа. Так что из 600 детей 300 умерли сами от болезни, а остальная часть была усыновлена латышами или забрана православной церковью.

Елена Грибун, председатель Общества малолетних узников Саласпилса:

Мне 7 лет тогда было, но я всё помню очень хорошо – как нас голыми в баню гнали, как стригли, потом карантин. И помню, как кровь брали! Не могу сказать сколько, как много, но брали! Лично у меня брали кровь.

Латвийским властям сегодня выгодно отвлечь общество от реальных проблем, вызванных сложным положением в экономике, и переключить внимание на псевдоисторические сенсации. А на мемориальный ансамбль в Саласпилсе деньги находят с трудом. Его содержат в порядке несколько безработных. За символические деньги.

Юрис Врублевскис, директор Саласпилсского мемориала:

У меня душа болит за них. Это так страшно сегодня быть без работы. А если дома ещё маленькие дети или пожилые. Так что, я рад, что они тут работают. Было бы здорово, если бы они постоянно могли тут работать. Но это вряд ли возможно

Несколько лет назад при строительстве коттеджей неподалёку от Саласпилса строители наткнулись на неизвестное захоронение. Кости извлекли и работы продолжили. Затем, мэр города позволил себе некорректные высказывания о лагере и его бывших узниках. Нездоровая обстановка вокруг столь скорбного места продолжает волновать людей.

Сергей Герасимов, Сергей Болочко, телекомпания СТВ, Саласпилс, Латвия.