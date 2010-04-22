Сайт СТВ получил приз в номинации «информационные ресурсы» на «TIBO-2010»

Интернет-премии вручили в Минске. Награды за лучшие веб-сайты раздавали в 11 номинациях. В частности, жюри оценивало белорусские порталы по содержанию, функциональности и интерактивности.

На соискание интернет-премии было подано более трехсот заявок. В их числе и сайт «Столичного телевидения». В результате у нас второе место в номинации «информационные ресурсы».

Геннадий Солдатов, директор дирекции специальных проектов ЗАО «Столичное телевидение»:

– Далеко не каждый интернет-ресурс может похвастаться таким обновлением новостей, как они обновляются у нас – практически, ежечасно. У нас большой видеоконтент. У нас много дополнительных возможностей для посетителей сайта.



Александр Слободчук, заместитель министра информации Республики Беларусь:

– По сравнению с прошлым годом, сейчас работы на голову выше. Именно по качеству, дизайну, контенту наполнения. То есть, тем современным требованиям, которые предъявляет сегодня мировое сообщество, для того, чтобы, как это принято говорить, сайт смотрелся.