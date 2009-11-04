Сайт Belarus.by вошел в число наиболее авторитетных белорусских интернет-ресурсов

Об этом свидетельствует 7 ранг в иерархии поисковой системы Google. Признаком хорошо раскрученного сайта считается ранг, начиная с 6.Например, у сайта ООН – 9, у сайта телеканала CNN – высший – 10. Рост показателя с 5 до 7 в течение всего четырех месяцев является беспрецедентным для Беларуси. Напомним, обновлённая версия для зарубежных пользователей открылась для посещения 26 июня 2009 года. Здесь есть ключевая информация о Беларуси, её туристических достопримечательностях и экономическом потенциале.