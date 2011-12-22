С запуском АЭС Беларусь сможет вовсе отказаться от импорта электроэнергии

Новости Беларуси. На ближайшие пять лет работники энергетической отрасли строят довольно амбициозные планы. Беларусь должна войти в число самых энергоэффективных экономик Европы. Для этого в стране увеличат выработку тепла и электричества на местных видах топлива. За пять лет они должны составить треть от вырабатываемой в стране энергии.

На особом счету – станции на альтернативных источниках. Предусмотрено строительство и реконструкция 33 гидроэлектростанций. Есть идеи по развитию ветряной и солнечной энергии. Все это в совокупности и должно решить вопрос зависимости республики от внешних поставок энергоресурсов.

А с запуском АЭС Беларусь и вовсе сможет отказаться от импорта электроэнергии. Поставлять оборудование на строящуюся станцию будут десятки отечественных предприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Михалевич, заместитель академика-секретаря отделения физико-технических наук НАН Беларуси:

До 50% оборудования можно поставлять и изготавливать в нашей республике. Для того, чтобы получить эти заказы, нужно иметь сертификат. Нужно иметь высокий уровень технологий, которые обеспечивают, прежде всего, надежность этого оборудования. И для белорусских предприятий это еще выход на новый технологический уровень.