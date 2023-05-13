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С военнослужащими запаса провели боевые стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым

13 мая 2023 08:37
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Новости Беларуси. Сохранить мир и спокойствие на нашей земле. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках комплексных мероприятий боевому опыту обучаются военнообязанные, призванные в одну из бригад сил специальных операций.  

С военнослужащими запаса провели боевые стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым-1

Накануне с военнослужащими запаса провели боевые стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым. Запасники вели огонь из всех видов стрелкового оружия, которое состоит на вооружении десантного соединения. А это автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, отрабатывали также вводные по тактической медицине и другим предметам боевой подготовки.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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