Новости Беларуси. Сохранить мир и спокойствие на нашей земле. В Беларуси продолжается проверка боевой готовности Вооруженных Сил, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В рамках комплексных мероприятий боевому опыту обучаются военнообязанные, призванные в одну из бригад сил специальных операций.

Накануне с военнослужащими запаса провели боевые стрельбы в условиях, максимально приближенных к боевым. Запасники вели огонь из всех видов стрелкового оружия, которое состоит на вооружении десантного соединения. А это автоматы, пулеметы, снайперские винтовки и ручной противотанковый гранатомет. Кроме того, отрабатывали также вводные по тактической медицине и другим предметам боевой подготовки.