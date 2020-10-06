Прямой эфир

С улиц и дворов Минска исчезнут бесхозные автомобили

06 октября 2020 07:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В преддверии зимнего сезона с минских улиц и дворов должны исчезнуть заброшенные автомобили. Такую задачу перед главами администраций районов поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

С улиц и дворов Минска исчезнут бесхозные автомобили-1

На территории города насчитывается около тысячи таких машин. Только с апреля на охраняемые стоянки перемещены 195 единиц автохлама, из которых лишь 89 оказались все еще востребованными владельцами.

С улиц и дворов Минска исчезнут бесхозные автомобили-4

Меры по утилизации неэксплуатируемых транспортных средств, предусмотренные указом главы государства, будут предприняты уже в ближайшее время. В Минске даже разработан программный продукт, позволяющий вести учет подобных автомобилей. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре к ним присоединятся и остальные районы столицы.

# Автомобили # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Первый куст высадил из любопытства. Белорус вырастил виноградную плантацию в Копыльском районе
06 октября 2020 07:19

Первый куст высадил из любопытства. Белорус вырастил виноградную плантацию в Копыльском районе

С 6 октября белорусы поедут в командировки по новым правилам. Что изменилось?
06 октября 2020 07:13

С 6 октября белорусы поедут в командировки по новым правилам. Что изменилось?

«Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки». В Гомельской области проходит проверка системы территориальной обороны
06 октября 2020 06:55

«Призывают их для того, чтобы они восстановили свои навыки». В Гомельской области проходит проверка системы территориальной обороны