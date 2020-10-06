С улиц и дворов Минска исчезнут бесхозные автомобили
Новости Беларуси. В преддверии зимнего сезона с минских улиц и дворов должны исчезнуть заброшенные автомобили. Такую задачу перед главами администраций районов поставил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На территории города насчитывается около тысячи таких машин. Только с апреля на охраняемые стоянки перемещены 195 единиц автохлама, из которых лишь 89 оказались все еще востребованными владельцами.
Меры по утилизации неэксплуатируемых транспортных средств, предусмотренные указом главы государства, будут предприняты уже в ближайшее время. В Минске даже разработан программный продукт, позволяющий вести учет подобных автомобилей. Им уже пользуются администрации Фрунзенского и Московского районов, в октябре к ним присоединятся и остальные районы столицы.