С тремя мировыми рекордами вернулась команда МЧС Беларуси с чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

В соревнованиях, которые проходили в Софии участвовали 13 команд. Они состязались в четырех дисциплинах, в трех из них наша команда лидировала. Событием чемпионата стал мировой рекорд, установленный Александром Тишковским из Гродно. Всего лишь за 13 секунд он поднялся на учебную башню. Мировой рекорд установил и Владимир Сидоренко, преодолев 100-метровую полосу с препятствиями менее чем за 16 секунд.



Кроме того, белорусская команда стала чемпионом в эстафете, также установив мировой рекорд. И сегодня победители вернулись домой, где их тепло встретили.