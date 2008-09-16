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С тремя мировыми рекордами вернулась команда МЧС Беларуси с чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту

16 сентября 2008 13:56
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В соревнованиях, которые проходили в Софии участвовали 13 команд. Они состязались в четырех дисциплинах, в трех из них наша команда лидировала. Событием чемпионата стал мировой рекорд, установленный Александром Тишковским из Гродно. Всего лишь за 13 секунд он поднялся на учебную башню. Мировой рекорд установил и Владимир Сидоренко, преодолев 100-метровую полосу с препятствиями менее чем за 16 секунд.

Кроме того, белорусская команда стала чемпионом в эстафете, также установив мировой рекорд. И сегодня победители вернулись домой, где их тепло встретили.
# общество

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