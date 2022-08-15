С танковым биатлоном справились успешно. Какие успехи у белорусской команды на АрМИ-2022?

Новости Беларуси. Первые успехи белорусов на Армейских международных играх. Сборная нашей страны по танковому биатлону взяла серебро этапа индивидуальной гонки, опередив команды из Китая и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отставание от лидера гонки – сборной России – составило чуть больше двух минут. Белорусы выступали в желтом. Участники отстрелялись без промахов. Небольшая ошибка была при прохождении участка минно-взрывного заграждения: танк наехал на мину и по условиям конкурса был отправлен на штрафную стоянку, что не помешало нашему экипажу показать второе время заезда. Трассу белорусы прошли за 23 минуты 20 секунд.