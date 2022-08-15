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С танковым биатлоном справились успешно. Какие успехи у белорусской команды на АрМИ-2022?

15 августа 2022 06:10
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Новости Беларуси. Первые успехи белорусов на Армейских международных играх. Сборная нашей страны по танковому биатлону взяла серебро этапа индивидуальной гонки, опередив команды из Китая и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

С танковым биатлоном справились успешно. Какие успехи у белорусской команды на АрМИ-2022?-1

Отставание от лидера гонки – сборной России – составило чуть больше двух минут. Белорусы выступали в желтом. Участники отстрелялись без промахов. Небольшая ошибка была при прохождении участка минно-взрывного заграждения: танк наехал на мину и по условиям конкурса был отправлен на штрафную стоянку, что не помешало нашему экипажу показать второе время заезда. Трассу белорусы прошли за 23 минуты 20 секунд.  

С танковым биатлоном справились успешно. Какие успехи у белорусской команды на АрМИ-2022?-4

Накануне старт Армейским международным играм был дан в Бресте. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялась торжественная церемония открытия. Участники почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню. АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревнуются в 34 видах. Беларусь принимает участников трех конкурсов. «Полярная звезда» организован в Бресте, «Уверенный прием» – в Минске, «Стальная магистраль» – в Слуцке. В состязаниях участвуют команды из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и других стран.  

# Военные учения # общество # Фотофакт

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