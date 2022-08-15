С танковым биатлоном справились успешно. Какие успехи у белорусской команды на АрМИ-2022?

Новости Беларуси. Первые успехи белорусов на Армейских международных играх. Сборная нашей страны по танковому биатлону взяла серебро этапа индивидуальной гонки, опередив команды из Китая и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Первые успехи белорусов на Армейских международных играх. Сборная нашей страны по танковому биатлону взяла серебро этапа индивидуальной гонки, опередив команды из Китая и Кыргызстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Отставание от лидера гонки – сборной России – составило чуть больше двух минут. Белорусы выступали в желтом. Участники отстрелялись без промахов. Небольшая ошибка была при прохождении участка минно-взрывного заграждения: танк наехал на мину и по условиям конкурса был отправлен на штрафную стоянку, что не помешало нашему экипажу показать второе время заезда. Трассу белорусы прошли за 23 минуты 20 секунд.
Накануне старт Армейским международным играм был дан в Бресте. В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» состоялась торжественная церемония открытия. Участники почтили память защитников Брестской крепости минутой молчания и возложили венки и цветы к Вечному огню. АрМИ-2022 проходят с 13 по 27 августа на территории 12 стран. Военные соревнуются в 34 видах. Беларусь принимает участников трех конкурсов. «Полярная звезда» организован в Бресте, «Уверенный прием» – в Минске, «Стальная магистраль» – в Слуцке. В состязаниях участвуют команды из Армении, Беларуси, Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и других стран.