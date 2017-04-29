С такой молодежью в будущее можно смотреть с оптимизмом: Максим Рыженков о гранд-финале конкурса «100 идей для Беларуси»

Новости Беларуси. Гранд-финал конкурса «100 идей для Беларуси» собрал сегодня в Минске более сотни стар-тапов и изобретений молодых людей. Жури предстоит выбрать лучшие из них. Победители получат гранты и путевки на участие уже в международном конкурсе, в котором представят Беларусь. Главное же, уверены организаторы проекта, в том, что эта

площадка дает возможность талантливой молодёжи громко заявить о себе.

Максим Масальский, студент Белорусского национальнгоо технического университета:

Сделал образовательного робота и написал книгу, при помощи которой преподаватели и учителя смогут подать материал и обучить детей работе с данным устройством.