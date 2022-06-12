С такими хоть в разведку. Как охотники отнеслись к идее приравнять их к резерву действующей армии?

Новости Беларуси. Ситуация в регионе сложная. Вооруженный конфликт, в который нас буквально всеми правдами и неправдами пытаются втянуть, разгорается с новой силой. Так что в Беларуси проходят учения войск территориальной обороны. А недавно стало известно о создании народного ополчения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Укреплять оборону в Беларуси планируют и резервом из охотников. Глава государства уверен: 5 тысяч профессионально подготовленных стрелков в случае необходимости станут отличным подспорьем действующей армии. Охотник с 40-летним стажем Владимир Емельянченко такую позицию разделяет. По своему опыту знает: те, кто охотится за дичью, люди дисциплинированные и надежные. С такими хоть в разведку.

Владимир Емельянченко, охотник:

Исходим из того, что это люди, которые знают, как владеть оружием, как заряжать, как стрелять, куда стрелять и как попадать правильно. Потому что на охоте одно из основных правил – охотник должен уметь стрелять. И не просто стрелять, а попадать туда, куда надо. Хотя бы из гуманитарных соображений: дичь на охоте не должна страдать, она должна умирать быстро и качественно.

Право пользоваться оружием нужно заслужить – быть здоровым как физически, так и морально. За этим в нашей стране пристально следят, чтобы не допустить случаев бесконтрольной стрельбы, как это бывает у соседей. Кроме того, каждый охотник несет ответственность за свое огнестрельное, чтобы оно не попало в руки неадекватных личностей. История знает достаточно ситуаций, когда раздача оружия в других странах оборачивалась хаосом и мародерством.