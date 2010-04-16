С. Сидорский: Правительство Беларуси рассчитывает к концу года выйти на рост ВВП 11%

Премьер-министра с докладом принял Президент Александр Лукашенко.

Речь шла об итогах работы экономики страны в первом квартале. Затронули и тему поставок энергоресурсов.

Мы договаривались с вами о том, что по итогам первого квартала Вы доложите мне о ситуации в нефтеперерабатывающем и нефтехимическом комплексах в связи с изменением условий поставок российской нефти на наши предприятия и цен на нее.Хотелось бы также услышать, как продвигается ситуация с Венесуэлой. Как я понимаю, танкер загружен.Каковы перспективы, как выполняются мои поручения не только правительству, но и другим должностным лицам по проработке поставок нефти из других государств по выгодным нам маршрутам?

Премьер-министр сообщил Главе государства и о работе в энергетическом секторе. Сергей Сидорский отметил, что венесуэльская нефть на пути в Беларусь к маю в страну доставят первые 80 тысяч тонн. За квартал на белорусских заводах было переработано более 3,5 миллион тонн нефти. Это ниже уровня прошлого года, но в целом сработали с положительной рентабельностью.

Нерешенными остается ряд вопросов в поставках нефтепродуктов.

Сергей Сидорский, премьер-министр Республики Беларусь:

Документы, которые сегодня действуют между нашими государствами, не соблюдаются. До настоящего времени в течение трех месяцев нефтепродуктов мы не получили, что противоречит нашей договоренности и протоколу.