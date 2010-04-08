С середины декабря хулиганы 14 раз атаковали экспрессы «Сапсан»

Скоростные экспрессы «Сапсан», которые с 17 декабря 2009 года курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, уже 14 раз подвергались атаке вандалов.

Люди бросали камни и другие предметы в окна проходящих составов. «Замена одного стекла обходится нам в сумму порядка 100 тыс. руб.», — сказал Пегов, добавив, что за три с половиной месяца работы скоростных поездов убыток от действий злоумышленников составил 1,5 млн руб.

«К решению этой проблемы должно подключиться все общество», — заявил Пегов ИТАР-ТАСС.

По мнению представителя РЖД, железнодорожники не смогут в одиночку справиться с проблемой вандализма, от которой страдают не только скоростные экспрессы, передает GZT.RU.