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С сегодняшнего дня можно есть плоды, выращенные в саду

19 августа 2008 07:47
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Сегодня православные христиане отмечают один из самых почитаемых церковных праздников "Преображение Господне". Другое его название – Яблочный Спас. В этот день в храмах освещают плоды нового урожая. Считается, что именно с сегодняшнего дня фрукты можно употреблять в пищу и делать заготовки на зиму.

Главные молитвы возносились в честь святого для каждого верующего праздника "Преображения Господня". В этот день Иисус привел своих учеников на гору Фавор, чтобы доказать им что он действительно сын Божий. В Библии говорится, что одежды на нем стали белые как снег и свет от него излучался ярче солнца.

С праздником связаны и многие народные поверья. Считается что в яблочный спас завершается лето, начинается осень, скорее дозревает в садах новый урожай.
# общество

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