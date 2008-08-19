С сегодняшнего дня можно есть плоды, выращенные в саду

Сегодня православные христиане отмечают один из самых почитаемых церковных праздников "Преображение Господне". Другое его название – Яблочный Спас. В этот день в храмах освещают плоды нового урожая. Считается, что именно с сегодняшнего дня фрукты можно употреблять в пищу и делать заготовки на зиму.



Главные молитвы возносились в честь святого для каждого верующего праздника "Преображения Господня". В этот день Иисус привел своих учеников на гору Фавор, чтобы доказать им что он действительно сын Божий. В Библии говорится, что одежды на нем стали белые как снег и свет от него излучался ярче солнца.



С праздником связаны и многие народные поверья. Считается что в яблочный спас завершается лето, начинается осень, скорее дозревает в садах новый урожай.