С сегодняшнего дня Беларусь живет по летнему времени

Минувшей ночью стрелки часов переведены на час вперед. Традиционно данная процедура происходит в последнее воскресенье марта. Белорусские специалисты через спутниковую систему сверяют точное географическое время с эталоном, который находится в Москве. В свою очередь московский - сверяется с мировым в Париже. Впервые "летнее" и "зимнее" время было введено в Англии ровно 100 лет назад. Адаптация большинства населения Беларуси к переходу на летнее время будет длиться около двух недель.