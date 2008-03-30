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С сегодняшнего дня Беларусь живет по летнему времени

30 марта 2008 13:45
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Минувшей ночью стрелки часов переведены на час вперед. Традиционно данная процедура происходит в последнее воскресенье марта. Белорусские специалисты через спутниковую систему сверяют точное географическое время с эталоном, который находится в Москве. В свою очередь московский - сверяется с мировым в Париже. Впервые "летнее" и "зимнее" время было введено в Англии ровно 100 лет назад. Адаптация большинства населения Беларуси к переходу на летнее время будет длиться около двух недель.
# общество

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