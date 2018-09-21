С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками

Урожай яблок в 2018 году бьёт рекорды. И пока одни пытаются на этих фруктах зарабатывать, другие еле успевают перерабатывать. Компотов и варенья запасли до следующего лета, а шарлотка не лезет в горло? Собрали для вас несложные рецепты из яблок с простыми ингредиентами по сезону. Рецепт №1. Пшённые шарики с яблоками, морковкой и курагой Нам нужны: 2 яблока, 2 крупные моркови, пара жменек кураги, пшённая каша пропорционально фруктово-овощной смеси, сахар по вкусу. Яблоки и морковь чистим, нарезаем дольками, измельчаем блендером.

Мелко нарезаем курагу, смешиваем с морковно-яблочной массой.

Варим на воде пшённую кашу, добавляем к фруктово-овощной смеси в пропорции 1:1. Добавляем сахар по вкусу. Всё перемешиваем.

Формируем шарики.

Ставим в духовку на 8 минут, при температуре 170 градусов.

Результат: вкусно, полезно, ярко и нестандартно! Рецепт №2. Печёные яблоки с творогом и клюквенным соусом Нам нужны: яблоки, творог, мука, ванилин, яйцо, соль, сахар, клюква, лимонная кислота. Вот пропорции:

Срезаем с яблок верхушки (не выбрасываем!), вычищаем сердцевины.

Смешиваем творог с сахаром, солью, ванилином, яйцом и мукой. Наполняем яблоки творожной массой.

Закрываем яблоки верхушками и ставим запекаться при температуре 180 градусов на 10 минут.

Делаем клюквенный соус. Забрасываем клюкву в сотейник (или кастрюльку), ставим на небольшой огонь, добавляем сахар, лимонную кислоту и воду.

Снимаем с огня и измельчаем блендером. После протираем соус через сито. Поливаем яблоки соусом.

Результат: полезный и не приторный десерт! Рецепт №3. Вафельный десерт с яблоками и корицей Нам нужны: тонкие вафли, 3 яблока, нежирный творог или рикотта – 250 гр, 2 ст.л. мёда, сок лимона, корица по вкусу. Можно добавить орехи и любые сухофрукты. Яблоки чистим и нарезаем маленькими кубиками.

Карамелизуем яблоки: растапливаем 1 ст.л. мёда на сковороде на небольшом огне, всыпаем фрукты. Поливаем соком из половины лимона. И добавляем корицу по вкусу.

Творог измельчаем блендером до однородной консистенции. Или берём готовую рикотту. Смешиваем с 1 ст.л. мёда и небольшим количеством лимонного сока.

Набираем творожную смесь в кондитерский мешок или обычный полиэтиленовый пакет (отрезаем уголок), выдавливаем смесь на вафли.

Сверху кладём яблоки.

По желанию добавляем орехи и сухофрукты.