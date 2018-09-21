Прямой эфир

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками

21 сентября 2018 16:09
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Урожай яблок в 2018 году бьёт рекорды. И пока одни пытаются на этих фруктах зарабатывать, другие еле успевают перерабатывать. Компотов и варенья запасли до следующего лета, а шарлотка не лезет в горло? Собрали для вас несложные рецепты из яблок с простыми ингредиентами по сезону.  

Рецепт №1. Пшённые шарики с яблоками, морковкой и курагой

Нам нужны: 2 яблока, 2 крупные моркови, пара жменек кураги, пшённая каша пропорционально фруктово-овощной смеси, сахар по вкусу.

Яблоки и морковь чистим, нарезаем дольками, измельчаем блендером.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-1

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-3

Мелко нарезаем курагу, смешиваем с морковно-яблочной массой.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-6

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-8

Варим на воде пшённую кашу, добавляем к фруктово-овощной смеси в пропорции 1:1. Добавляем сахар по вкусу. Всё перемешиваем.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-11

Формируем шарики.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-14

Ставим в духовку на 8 минут, при температуре 170 градусов.  

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-17

Результат: вкусно, полезно, ярко и нестандартно!

Рецепт №2. Печёные яблоки с творогом и клюквенным соусом

Нам нужны: яблоки, творог, мука, ванилин, яйцо, соль, сахар, клюква, лимонная кислота. Вот пропорции:

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-20

Срезаем с яблок верхушки (не выбрасываем!), вычищаем сердцевины.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-23

Смешиваем творог с сахаром, солью, ванилином, яйцом и мукой. Наполняем яблоки творожной массой.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-26

Закрываем яблоки верхушками и ставим запекаться при температуре 180 градусов на 10 минут.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-29

Делаем клюквенный соус. Забрасываем клюкву в сотейник (или кастрюльку), ставим на небольшой огонь, добавляем сахар, лимонную кислоту и воду.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-32

Снимаем с огня и измельчаем блендером. После протираем соус через сито. Поливаем яблоки соусом.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-35

Результат: полезный и не приторный десерт!

Рецепт №3. Вафельный десерт с яблоками и корицей

Нам нужны: тонкие вафли, 3 яблока, нежирный творог или рикотта – 250 гр, 2 ст.л. мёда, сок лимона, корица по вкусу.  Можно добавить орехи и любые сухофрукты.  

Яблоки чистим и нарезаем маленькими кубиками.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-38

Карамелизуем яблоки: растапливаем 1 ст.л. мёда на сковороде на небольшом огне, всыпаем фрукты. Поливаем соком из половины лимона. И добавляем корицу по вкусу.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-41

Творог измельчаем блендером до однородной консистенции. Или берём готовую рикотту. Смешиваем с 1 ст.л. мёда и небольшим количеством лимонного сока.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-44

Набираем творожную смесь в кондитерский мешок или обычный полиэтиленовый пакет (отрезаем уголок), выдавливаем смесь на вафли.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-47

Сверху кладём яблоки.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-50

По желанию добавляем орехи и сухофрукты.

С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками-53

Результат: достаточно низкокалорийный нежный десерт!

# Рецепты # общество # Еда

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