С пшёнкой, творогом и вафлями. 3 рецепта для тех, кто не знает, что ещё сделать с яблоками
Урожай яблок в 2018 году бьёт рекорды. И пока одни пытаются на этих фруктах зарабатывать, другие еле успевают перерабатывать. Компотов и варенья запасли до следующего лета, а шарлотка не лезет в горло? Собрали для вас несложные рецепты из яблок с простыми ингредиентами по сезону.
Рецепт №1. Пшённые шарики с яблоками, морковкой и курагой
Нам нужны: 2 яблока, 2 крупные моркови, пара жменек кураги, пшённая каша пропорционально фруктово-овощной смеси, сахар по вкусу.
Яблоки и морковь чистим, нарезаем дольками, измельчаем блендером.
Мелко нарезаем курагу, смешиваем с морковно-яблочной массой.
Варим на воде пшённую кашу, добавляем к фруктово-овощной смеси в пропорции 1:1. Добавляем сахар по вкусу. Всё перемешиваем.
Ставим в духовку на 8 минут, при температуре 170 градусов.
Результат: вкусно, полезно, ярко и нестандартно!
Рецепт №2. Печёные яблоки с творогом и клюквенным соусом
Нам нужны: яблоки, творог, мука, ванилин, яйцо, соль, сахар, клюква, лимонная кислота. Вот пропорции:
Срезаем с яблок верхушки (не выбрасываем!), вычищаем сердцевины.
Смешиваем творог с сахаром, солью, ванилином, яйцом и мукой. Наполняем яблоки творожной массой.
Закрываем яблоки верхушками и ставим запекаться при температуре 180 градусов на 10 минут.
Делаем клюквенный соус. Забрасываем клюкву в сотейник (или кастрюльку), ставим на небольшой огонь, добавляем сахар, лимонную кислоту и воду.
Снимаем с огня и измельчаем блендером. После протираем соус через сито. Поливаем яблоки соусом.
Результат: полезный и не приторный десерт!
Рецепт №3. Вафельный десерт с яблоками и корицей
Нам нужны: тонкие вафли, 3 яблока, нежирный творог или рикотта – 250 гр, 2 ст.л. мёда, сок лимона, корица по вкусу. Можно добавить орехи и любые сухофрукты.
Яблоки чистим и нарезаем маленькими кубиками.
Карамелизуем яблоки: растапливаем 1 ст.л. мёда на сковороде на небольшом огне, всыпаем фрукты. Поливаем соком из половины лимона. И добавляем корицу по вкусу.
Творог измельчаем блендером до однородной консистенции. Или берём готовую рикотту. Смешиваем с 1 ст.л. мёда и небольшим количеством лимонного сока.
Набираем творожную смесь в кондитерский мешок или обычный полиэтиленовый пакет (отрезаем уголок), выдавливаем смесь на вафли.
По желанию добавляем орехи и сухофрукты.
Результат: достаточно низкокалорийный нежный десерт!