С помощью техники МЧС на высоте 50 метров строители реставрируют обелиск «Три штыка» в Витебске

К слову это первая реконструкция за 35 лет. Проект не только реставрируют, но и дополняют новыми деталями.

Одна из крупнейших площадей в Европе на время стала гигантской строительной площадкой. В Витебске впервые за 35 лет реставрируют площадь Победы. Сто специалистов и более 20 единиц техники задействованы на объекте. Работы ведутся даже на 50-метровой высоте.

Наводить лоск на главном обелиске приходится на высоте птичьего полета. Отделочники, словно дантисты, реставрируют огромные зубья стелы, известной под названием «Три штыка». Микротрещины и дефекты заделывают особыми растворами. Для этих работ используют специальную технику — 50-метровую пожарную стрелу.

Евгений Анджанс, отделочник витебского строительного управления №39:

Очень большая высота, наши стандартные вышки не достают, или стрелы не позволяют, поэтому задействовали пожарную технику. Помыть, убрать ржавые пятна, замазать цементным раствором, то есть, придать какой-то более-менее культурный вид.

«Три штыка» — это дань памяти освободителям города. Обелиск воздвигли на самом высоком — левом — берегу Двины. И неслучайно. В июне 1954 войска 1-го Прибалтийского форсировали реку и соединились с частями 3-го Белорусского фронта. В кольце оказались пять вражеских дивизий. Город был освобожден. Три 56-метровых пилона символизируют единство солдат, партизан-подпольщиков и работников тыла, участвовавших в этой операции. На шестиметровой высоте их связал фриз с надписью «Слава героям». У подножья обелиска горит Вечный огонь. Сегодня подиум-звезду у негасимого пламени обрамляют белым гранитом.

Юрий Балашков, главный инженер строительного управления №39 Витебска:

Мы делаем облицовку гранитными плитами цветочниц, фонтанов, ограждений. И ремонт самой стелы.

В процессе реставрации проект дополняется новыми деталями. По- новому начнут бить фонтаны, символизирующие скорбные слезы по погибшим. Появится и новая яркая подсветка. А в мемориальный ансамбль войдёт парк Победителей и аллея Партизанской славы.

Ремонтные работы уже вышли за рамки площади. В порядок приводят и близлежащие здания и территории. Полностью преображённым город предстанет к 9 мая. В День Победы обновленная площадь с одноимённым названием засверкает всеми красками.