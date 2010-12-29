С помощью немецких инвестиций в Бресте построили каток под открытым небом, который может работать и при плюсовой температуре

Спортивный подарок в преддверие Нового года. В Бресте появился современный каток с искусственным покрытием. Открытый лед сделан по европейским стандартам и не боится плюса на улице: специальное оборудование поддерживает постоянную температуру ледяной глади.

Этот каток с искусственным покрытием – единственный в Бресте. Открытый лед сделан по европейским стандартам и не боится даже плюсовых температур. Для любителей покататься на коньках здесь все условия: прокат на 300 пар, удобные лавочки, музыкальное сопровождение, а главное – свободный график посещений.

Идею открытого льда в Бресте помогли реализовать немецкие инвестиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На всю инфраструктуру потрачено около полумиллиона евро. Большая часть денег ушла на оборудование. С его помощью лед намораживают слоями и поддерживают оптимальную температуру.

Посетитель катка:

Есть возможность у детей прийти и покататься на открытом воздухе. Я считаю, что это очень классная вещь. И не только для детей, а и для взрослых.

Петр Коресь, директор городского открытого катка:

Для любителей покататься это очень востребовано, очень интересно. Желающих больше, чем льда. Его уже даже недостаточно.

Если идея будет востребована и в будущем, то есть идея сделать площадку в другом месте. И раза в два или три больше.

Каток размером 20 метров на 40 сможет одновременно принимать до 100 катающихся. А толщина льда в 10 см обеспечит отличное скольжение коньков.

Свое постоянное место прописки каток получит в следующем году. На новом месте он станет всесезонной: зимой здесь можно будет кататься на коньках, а летом – на роликах.