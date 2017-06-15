«С помощью него можно потратить около 400 ккал за час»: что такое агрофитнес и для чего он нужен

Новости Беларуси. Если раньше вы приезжали на дачу только для отдыха или же, наоборот, пололи грядки, не покладая рук, советуем вам пересмотреть свои взгляды… и заняться агрофитнесом! Так называются любые дачные работы, которые выполняются с соблюдением определённых правил. Изнурять себя на тренажёрах не придётся, а в результате получите подтянутую фигуру и свежий урожай.

Анастасия Довнарович, фитнес-тренер:

Если цель похудеть, агрофитнесом желательно заниматься 3-4 раза в неделю, с интенсивными нагрузками до тех пора вспотеешь хорошенечко.

Палисадники, клумбы, сад, теплицы, курятник – хозяйство у Амалии большое, и работы здесь непочатый край. А ведь, как и в любом виде спорта, в агрофитнесе нужно соблюдать меры предосторожности и правильно выполнять упражнения. Поэтому покажем заядлой дачнице и телезрителям, как стать профессиональным огородным «спортсменом»!

Чтобы «разбудить» шейно-плечевой и поясничный отделы позвоночника, выполните скручивания торса вправо-влево. Добавьте круговые вращения руками, плечами и головой. Мышцы ног разогреют махи или приседания. А в конце встряхните конечности, чтобы наладить кровообращение. Теперь, уже после хорошей разминки, можно идти в огород.

Так называемая «поза дачника» с согнутой в дугу спиной – крайне вредная для позвоночника! Основную нагрузку стоит делать на ноги, что подтянет мышцы ягодиц и заднюю поверхность бедра.

Подбирайте инструменты, которые соответствуют вашему весу, росту и не превышают 3-5 килограммов. Через каждые 10-15 минут работы с лопатой обязательно разгибайте спину и тянитесь вверх. Грамотное чередование нагрузки и расслабления – общее правило для всех дачных силовых упражнений. Поэтому прополку, посадку, обрезку можно чередовать с «транспортными» активностями. Например, поухаживайте за газоном. Этот вид работы восстанавливает дыхание, приводит в норму сердечно-сосудистую систему и освобождает голову от ненужных мыслей. Заодно сжигает порядка 200 килокалорий в час.

После активной части агрофитнеса нужно выполнить упражнения на расслабление.

После продуктивного агрофитнеса самое время выпить березового сока, отдохнуть под деревом или позагорать. С такими «тренировками» к концу дачного сезона вы будете выглядеть так, словно побывали на курорте!