С первого сентября в трех минских гимназиях нетбуки заменят учебники для начальной школы

Специально для этого в «цифру» уже было переведено более сотни наименований учебников.

По слогам читать слова с нетбуков будут пока только несколько классов в трех столичных гимназиях. А всего в республике таких школ-счастливчиков – 7.

Одна из них – 30-я минская гимназия. К первому сентября здесь ждут 28 нетбуков. Участие в эксперименте – событие долгожданное. «За» высказалось большинство родителей. Однако для педагогов это тоже в каком-то смысле урок. Учиться обучать они будут всю следующую неделю.

Ирина Моргон, заместитель директора гимназии № 30 г. Минска:

Парк высоких технологий, который будет обучать наших коллег с 22 по 26 августа, они прислали домашнее задание нашим учителям, которые будут обучаться. Им нужно обычный свой урок предоставить, как он будет выглядеть по новым информационным технологиям.

Сейчас на складе находится 81 нетбук, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Параметры у электронного учебника не детские. При этом его можно носить совсем как портфель. Для этого есть специальная ручка. Весит он чуть больше килограмма. Это решает проблему тяжелых ранцев, на которые так сетуют родители школьников.

Алексндр Мартинкевич, заместитель директора Парка высоких технологий:

Этот компьютер специально предназначен для учащихся младших классов. Его особенность заключается в том, что он ударопрочный. Его можно ронять с высоты до 70 сантиметров, и это не окажет никакого влияния на работу устройства.

Программное обеспечение нетбуков позволяет преподавателям следить за каждым учеником. Это, пожалуй, в каком-то смысле и минус новшества. Потому что теперь списать математику или русский будет очень сложно.

Однако пока такое новшество у медиков вызывает больше оправданных вопросов, чем правильных ответов. Апробируют «цифру» школьники начальных классов. Однако детям этого возраста, от 6 до 10 лет, находиться за компьютером больше 15 минут в день нельзя. Это официальная норма санитарной службы. Поэтому медики настаивают на определении правил электронного обучения. Это будет касаться оформления читабельной поверхности нетбука: кегль, ширина строчки, цветовая гамма, яркость.

Кроме того, специалисты констатируют: электронные носители априори проигрывают обычным книгам по усвоению информации.

Наталья Врублевская, и. о. заведующий отделом гигиены детей и подростков Государственного учреждения «РНПЦ гигиены и эпидимиологии»:

Исследования, проведенные нашими московскими коллегами, свидетельствуют о том, что восприятие материала с компьютера школьниками затруднено, оно более медленное. И, кроме того, длительное использование компьютерных средств обучения в образовательном процессе способствует более быстрому утомлению.

Полностью заменить бумажные книги нетбуками не планируют, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Учебники никто отменять не собирается. Окажется ли эксперимент удачным покажет время. Если электронное обучение даст результаты, то уже в будущем все белорусские школьники будут грызть гранит науки в новом формате.