Прямой эфир

С особым вниманием, заботой и уважением. Какие мероприятия пройдут в Беларуси ко Дню матери

12 октября 2020 06:58
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Одни из самых трогательных дней в году. Неделя матери начинается 12 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, в ближайшие семь дней женщины будут окружены особым вниманием. В каждом регионе страны пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, церемонии награждения. Запланировано посещение одиноких женщин, ветеранов и инвалидов.

Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот

Напомним, День матери в нашей стране отмечается 14 октября. Этот праздник установлен Указом главы государства в 1996 году.

С особым вниманием, заботой и уважением. Какие мероприятия пройдут в Беларуси ко Дню матери-1

Это дань глубокого уважения и преклонения перед матерью, труженицей и хранительницей семейного очага. День матери отвечает лучшим традициям отношения белорусов к материнству, объединяет все общество на идеях добра, любви и почитания женщины-матери, семейных ценностей.

С особым вниманием, заботой и уважением. Какие мероприятия пройдут в Беларуси ко Дню матери-4

К слову, в Беларуси ежегодно на поддержку семей выделяются миллиарды рублей, а с 2015 года запущена инициатива «семейный капитал».

# Государственная социальная политика # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Даже у съедобных могут быть опасные двойники. О чём нужно помнить, чтобы не отравиться грибами
12 октября 2020 06:46

Даже у съедобных могут быть опасные двойники. О чём нужно помнить, чтобы не отравиться грибами

В учении миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» в Витебской области задействуют свыше 700 человек
12 октября 2020 06:34

В учении миротворцев ОДКБ «Нерушимое братство – 2020» в Витебской области задействуют свыше 700 человек

Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции
12 октября 2020 06:24

Пытались устраивать драки с сотрудниками милиции. На выходных в Минске снова прошли протестные акции