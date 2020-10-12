С особым вниманием, заботой и уважением. Какие мероприятия пройдут в Беларуси ко Дню матери

Новости Беларуси. Одни из самых трогательных дней в году. Неделя матери начинается 12 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции, в ближайшие семь дней женщины будут окружены особым вниманием. В каждом регионе страны пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, церемонии награждения. Запланировано посещение одиноких женщин, ветеранов и инвалидов.

Станцевать танец и записать его на видео. В Минской области проходит онлайн-конкурс среди детей-сирот