С особым вниманием, заботой и уважением. Какие мероприятия пройдут в Беларуси ко Дню матери

Новости Беларуси. Одни из самых трогательных дней в году. Неделя матери начинается 12 октября в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, в ближайшие семь дней женщины будут окружены особым вниманием. В каждом регионе страны пройдут торжественные приемы, праздничные концерты, церемонии награждения. Запланировано посещение одиноких женщин, ветеранов и инвалидов.
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Напомним, День матери в нашей стране отмечается 14 октября. Этот праздник установлен Указом главы государства в 1996 году.