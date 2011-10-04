С октября в Египет можно будет летать из Бреста

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник Брестского филиала государственного предприятия «Белаэронавигация» Михаил Скробко.

Первый самолет по маршруту Брест-Хургада вылетит 15 октября. Очередные полеты запланированы на 22 и 29 октября.

Как сообщил Михаил Скробко, осуществление регулярных туристических чартерных рейсов из Брестского аэропорта в Египет – второй совместный проект с одним из туроператоров Беларуси. Впервые из Бреста регулярные чартерные рейсы осуществлялись в нынешнем сезоне в Анталию (Турция). В общей сложности их было сделано 26.

В Хургаду, как и в Анталию, из Бреста полеты будет осуществлять компания «Белавиа» на самолете «Боинг 737-300», располагающем 148 посадочными местами.

По словам Михаила Скробко, на начальном этапе будет сделано три рейса. В том случае, если будет их хорошая наполняемость, из Бреста в Хургаду самолеты продолжат летать и далее. Предварительно один раз в неделю.