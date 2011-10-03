С октября в Беларуси вдвое увеличились единовременные выплаты при рождении ребенка

В два раза больше пеленок и распашонок. Капитал мам октября увеличился. Теперь молодые родители получат примерно 4,5 миллиона, а дважды, трижды и так далее молодые мамы — больше 6 миллионов.

О том, что единовременное пособие при рождение ребенка увеличивается с 1 октября, стало известно еще в середине прошлого месяца. Указ подписал Президент Беларуси.

Беларусь возглавляет рейтинг по величине пособий среди стран-соседок, тем самым поддерживая грамотную демографическую стратегию.

Кроме того, в стране почти на треть подросла тарифная ставка первого разряда — со 118 тысяч до 151 тысячи белорусских рублей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Петр Грушник, первый заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь:

Сегодня та индексация, которую люди получали бы до конца года, разложилась на повышение тарифной ставки до 151 тысячи с 1 октября, и с 1 ноября также вводятся дополнительные дифференцированные выплаты.

Таким образом, укрепляется тарифная часть заработной платы бюджетников и увеличивается суммы стимулирующих и компенсирующих выплат. К примеру, врачам за категории, ученым за степени и звания, доплаты за вредность.

Ольга Дубина, врач акушер-гинеколог УЗ «3-ая городская клиническая больница» Минска:

Прибавку к зарплате я хотела бы потратить на новую медицинскую литературу, которую в дальнейшем могла бы использовать в работе, чтобы ещё лучше оказывать помощь.