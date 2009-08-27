С октября на поездки групп школьников и студентов в пригородных поездах Беларуси будут действовать скидки

Их размер зависит от количества человек.

Так, если в группе от 6 до 24 учащихся, то проезд будет на 10 процентов дешевле. Если желающих 25 и более, скидка составит 15 процентов. Это предусмотрено постановлением Министерства экономики № 137.

— Такие меры, как ожидается, привлекут большее количество пассажиров, повысят спрос среди молодежи на передвижение по железной дороге, — прокомментировали сообщение в пресс-службе Министерства экономики.

Раньше подобная система скидок действовала на поездах только внутриреспубликанского направления. Заплатить за билеты на одну десятую долю меньше могла группа в составе 10 человек.

Воспользоваться нововведением можно будет каждый день, вплоть до 30 апреля. Но при этом, как планируется, вместе с группой должен быть сопровождающий. Для школьников – это обязательное условие. Студентам же нужно будет взять документ по месту обучения с перечнем путешествующих лиц и выбранным среди них руководителем группы, пишет «Рэспублiка».