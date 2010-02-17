С одной из самых опасных инфекций на планете учились бороться в Гродненской области

По легенде здесь произошла вспышка сибирской язвы. На место воображаемого ЧП прибыли все экстренные службы.

На пульт дежурного СПК «Пархимовичи» поступил тревожный звонок. На территории Пархимовичского сельсовета в результате массового отравления животных, заболело 300 и пало 100 голов крупнорогатого скота. Источник отравления – сибирская язва. Уже через несколько минут ветслужба, милиция и спасатели прибыли на место. В прилегающих к ферме деревнях объявлен карантин. Исследовать больных животных направились эпидемиологи.

Первоначальная задача санитарных служб, определить есть ли в очаге заражения здоровые животные. Если таковые имеются, их необходимо срочно отделить, чтобы спасти хотя бы часть поголовья.

Ситуация оказалась критической. Из 450 коров заболело 300, 100 погибло, и только 50 считаются условно здоровыми. Чтобы избежать распространения болезни, туши животных сожгут в специальном могильнике за фермой.

Иван Петручек, эпидемиолог Берестовицкой ветстанции:

– Чем опасна сибирская язва? Тем, что микробы образуют, при попадании во внешнюю среду, споры, которые хранятся десятки лет в земле. И при их попадании в организм, они сразу могут вызвать заболевание.

Вадим Зайцев, начальник отдела планирования Гродненского областного УМЧС:

– Потенциальная возможность возникновения такого вида чрезвычайных ситуаций, как сибирская язва, существует. Последний случай был в 1999 году, но и теперь не исключаем вероятности возникновения. Собственно по этому была выбрана такая вводная на территории данного СПК.

Такие масштабные учения по ликвидации последствий сибирской язвы в районе провели не случайно. Ведь это одно из опаснейших заболеваний, способное погубить и человека. Очаг заболевания удалось локализовать, учения прошли успешно. Только местных жителей удивило небывалое количество спецтехники и людей в масках.

Учения на Гродненщине продлятся еще два дня. Спасатели планируют отработать самые различные чрезвычайные ситуации.

Юрий Карнелович, Николай Лапин, Телекомпания СТВ, Гродненская область.