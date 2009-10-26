С ноября в Беларуси вырастут пенсии

В каждом конкретном случае размер пенсии определят индивидуально.

Сегодня страна поддерживает тех, кто много лет поддерживал страну — такой бумеранг со знаком плюс. Каждый год сумма «заслуженных» выплат меняется в сторону увеличения. Так, только в прошлом году надбавки и повышения к пенсиям увеличивались трижды — в феврале, мае и августе.

Меньше чем через неделю почти четверть белорусов ощутят очередную денежную прибавку. Из них более двух миллионов человек получат «новую» пенсию по возрасту. Первыми заботу почувствуют минчане и жители Витебской области. Толщина их кошелька изменится 1 ноября. Пятого числа «пенсионная новация» придет во все регионы страны. Размер выплат каждому рассчитают индивидуально.

— У каждого пенсионера свои параметры: у каждого свой стаж, свой заработок, право на надбавки и повышение. По каждому пенсионеру перерасчет пенсии осуществляется индивидуально, — рассказала Валентина Королева, заместитель министра труда и социальной защиты Республики Беларусь.

В прошлом учительница русского языка, Елена Григорьевна на пенсии освоила совсем иную терминологию. «Сайт», «веб-страница», «скайп» — теперь пенсионерка свою жизнь без всемирной паутины представляет с трудом. Из интернета узнает о главных событиях, общается с дочкой, которая живет за границей. А потому, как применить с пользой «денежную» прибавку, для Елены Григорьевны вопрос решенный.

— У меня есть приятельница, она вообще фанатка интернета, сидит там часами. И мы с ней обсуждали — это действительно подарок, самый настоящий. Я могу опять активно пользоваться интернетом и платить за него, — радуется Елена Емельянова.

Лариса Павловна почти всю пенсию тратит на внуков. За 15 лет пенсионного стажа воспитывает уже четвертого. Во время школьных каникул они с Марком неразлучны и все делают вместе, а особенно любят ходить за покупками. Третьеклассника, похоже, ждет будущее финансиста. В магазинных ценниках он ориентируется как рыба в воде. Сегодня у Марка шоппинг особенный. Бабушкина прибавка к пенсии обещает внуку сладкий бонус в продовольственной корзине.

Наши пенсионеры находятся в неплохом положении, если сравнивать с соседними государствами. Беларусь открывает топ-лист: средняя пенсия в стране —- 161 доллар. Второе место поделили Украина и Казахстан — 150, бронза у России — 147 условных единиц. За последние пять лет пенсии в Беларуси выросли втрое. И это не предел для страны с социально ориентированной политикой.