С нового года в обязанности сотрудников ЖЭСов войдет и устранение с дворов бесхозных автомобилей

Стимулом для коммунальных служб послужит президентский указ, упрощающий порядок утилизации брошенных автомобилей. Не исключено и создание специальной организации.

Для мастера ЖЭСа Александра Никановича этот москвич уже давно стал камнем преткновения и с жителями двора, и с хозяином авто. Последний, в свою очередь, уже больше месяца не берет трубку. Такой случай в практике Александра не единичный.

Александр Никанович мастер участка ЖЭСа № 29 Первомайского района Минска:

Обращаемся в милицию, получаем адреса, пытаемся дозвониться. Не получается. То ли не поднимает трубку, то ли в отъезде.

Новый указ, который вступит в силу с нового года, разрулит не эксплуатируемые автомобили с дворовых территорий. В документе четко прописаны сроки подачи заявки на нарушителя в ГАИ, содержания на платной автостоянке и дальнейшей утилизации, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Галина Гилевич, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Раньше мы устанавливали сроки. Человек просил месяц и мы ему давали, может, месяц. Договоренность была.

По указу она будет более сжатая, более компактная. У нас растягивалось на длительное время.

В течение 30 дней хозяин машины должен привести машину в порядок или снять ее с учета в ГАИ и отдать в коммунальную собственность. Но многие держатели автохлама остаются к предупреждениям глухи.

За молчание правонарушителям придется дорого заплатить. Автовладелец должен будет возместить все средства, затраченные на перемещение и хранение его транспортного средства на штрафстоянке. В течение трех месяцев хозяин может вернуть машину, но заплатить придется в любом случае. В среднем, сумма составит шесть миллионов рублей.

Только за семь месяцев этого года на штрафстоянку в столице эвакуирована тысяча автомобилей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Со вступлением в силу нового указа мест во дворе станет больше.

Александр Данильчик, заместитель директора ЖРЭО Первомайского района Минска:

Мы буквально проводили тотальную проверку две недели назад. Было выявлено около 80 таких машин по району, всем владельцам даны предписания.

С нового года не будут иметь значения и номерные знаки, за которые цеплялись защитники антиквариата. В указе четко прописано, что транспорт, который не эксплуатируется, хранить во дворе нельзя. Зачастую эту гору металлолома и автомобилем назвать сложно. В свою очередь, каркас авто – важная деталь металлургического производства.

Сергей Гладкий, начальник отдела заготовки лома и отходов черных и цветных металлов ГО «Белвтормет»:

Создает дополнительный экономический эффект для республики, поскольку металлолом, который является стратегическим сырьем для Беларуси, позволяет не тратить валютные средства для этих целей и обеспечиваются такие гиганты как БМЗ, МТЗ, МАЗ.

Еще одна немаловажная деталь. Автомобиль, который не прошел техосмотр после окончания срока в течение шести месяцев, приравнивается к неэксплуатируемому транспортному средству. А это значит, что его тоже имеют право эвакуировать.

В Беларуси с нового года упростится порядок утилизации брошенных автомобилей