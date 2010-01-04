С нового года от трети до половины упаковки сигарет отводится на антирекламу

Производители сигарет обязаны пересмотреть дизайн пачки. Надписи «лайт» или «суперлайт», которые с медицинской точки зрения откровенное вранье, сменит крупноформатная информация о всех болезнях, которые вызывает курение.

Соответствующее постановление было принято Госстандартом год назад. Но сроки реализации сократили на шесть месяцев. Теперь предупреждение должно занимать не менее тридцати процентов большой стороны пачки. Также исчезнут «легкие», «очень легкие», «с низким содержанием смол» и «мягкие» сигареты. Такие определения остаются вне закона. На обратной стороне упаковки – шесть дополнительных слоганов. Их критерий – хорошая читаемость. По бокам пачку «украсит» информация о содержании смол и никотина, написанная чёрным жирным шрифтом.

Людмила Жилевич, начальник отдела первичной медицинской помощи министерства здравоохранения Республики Беларусь:

– Запись, которая существовала до сих пор – она не делала акцента. На сегодняшний день акцент определен масштабом этой надписи, где каждый, даже слабовидящий человек, посмотрит на эту пачку сигарет и поймет, что самым главным является предупреждение, а не его содержание.

Утвержден и новый формат предупреждений. Появятся такие надписи как: «курение – тяжелая зависимость», «курильщики умирают молодыми» и просто «не начинайте курить». Креатива на пачке конечно поменьше, чем никотина внутри. Главное – теперь не надо всматриваться, чтобы узнать перспективы дружбы с сигаретой.

Вообще Беларусь стабильно входит в десятку самых злостных стран-курильщиц Европы. В одной компании с Грецией, Россией, Австрией и Украиной. С введением новых стандартов есть шанс уйти подальше от курящей компании.