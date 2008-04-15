С наступлением теплой погоды на дорогах повысилась аварийность

Только за минувшие сутки в Минске произошло 82 ДТП, из которых 3 - с пострадавшими. Кроме того, задержано 14 водителей в нетрезвом состоянии, 8 - без прав на управление, более 180 привлечено к ответственности за превышение скорости. Все чаще происходят аварии участием мотоциклистов. Так, накануне вечером в Минске столкнулись мотоцикл "Судзуки" и "Фольксваген". От полученных телесных повреждений девушка-пассажир скончалась на месте ДТП.