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С начала тёплого сезона только в Минской области произошло 14 ДТП с велосипедистами

22 мая 2023 14:48
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Новости Беларуси. В Минской области с начала сезона произошло 14 ДТП с велосипедистами. Шесть из них с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В преддверии летних каникул Госавтоинспекция усилила контроль над любителями двухколесного транспорта. Главная задача – напомнить о правилах, которые могут спасти не одну жизнь. 

Подробности в материале Дарьи Седун. 

С начала тёплого сезона только в Минской области произошло 14 ДТП с велосипедистами-1

Дарья Седун, корреспондент: 
Велосипед это быстро, здорово и экологично. Наверное, именно поэтому все больше белорусов пересаживаются на двухколесный транспорт. Вот только многие забывают, что велоезда может быть опасна. А значит, на дорогах и тротуарах происходит все больше ДТП и конфликтных ситуаций

С начала тёплого сезона только в Минской области произошло 14 ДТП с велосипедистами-4

Кроме того, этот сезон начался с новшеств: в конце 2022 года в силу вступили изменения ПДД. Согласно новым правилам теперь спешиваться на «зебрах» велосипедистам не обязательно. Удобно! Но совсем не значит, что теперь можно спокойно «летать». Так что сейчас главная задача Госавтоинспекции – разъяснить велосипедистам, как правильно пересекать переходы, не слезая с двухколесного транспорта. 

С начала тёплого сезона только в Минской области произошло 14 ДТП с велосипедистами-7

Самое главное, на переезде, например, что надо сделать? Сейчас спешиваться необязательно, но что надо точно сделать? 
– Обязательно убедиться в безопасности переезда дороги. 
– У вас вообще часто конфликтные ситуации на дороге случаются? 
– Нет, я езжу аккуратно, стараюсь учитывать мнение и водителей, и пешеходов, объезжаю всех аккуратно. 

С начала тёплого сезона только в Минской области произошло 14 ДТП с велосипедистами-10

Кирилл Реут, инспектор дорожно-патрульной службы отдела ГАИ УВД Минского райисполкома: 
Велосипедист имеет право не спешиваться при пересечении проезжей части по нерегулируемому и регулируемому пешеходному переходу, однако его скорость должна быть равна скорости пешехода. В этом случае уменьшается шанс совершения дорожно-транспортного происшествия.  

Подробности в видео

# ГАИ # общество # Дарья Седун # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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