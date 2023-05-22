С начала тёплого сезона только в Минской области произошло 14 ДТП с велосипедистами

Новости Беларуси. В Минской области с начала сезона произошло 14 ДТП с велосипедистами. Шесть из них с участием несовершеннолетних, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В преддверии летних каникул Госавтоинспекция усилила контроль над любителями двухколесного транспорта. Главная задача – напомнить о правилах, которые могут спасти не одну жизнь. Подробности в материале Дарьи Седун.

Дарья Седун, корреспондент:

Велосипед – это быстро, здорово и экологично. Наверное, именно поэтому все больше белорусов пересаживаются на двухколесный транспорт. Вот только многие забывают, что велоезда может быть опасна. А значит, на дорогах и тротуарах происходит все больше ДТП и конфликтных ситуаций.

Кроме того, этот сезон начался с новшеств: в конце 2022 года в силу вступили изменения ПДД. Согласно новым правилам теперь спешиваться на «зебрах» велосипедистам не обязательно. Удобно! Но совсем не значит, что теперь можно спокойно «летать». Так что сейчас главная задача Госавтоинспекции – разъяснить велосипедистам, как правильно пересекать переходы, не слезая с двухколесного транспорта.

– Самое главное, на переезде, например, что надо сделать? Сейчас спешиваться необязательно, но что надо точно сделать?

– Обязательно убедиться в безопасности переезда дороги.

– У вас вообще часто конфликтные ситуации на дороге случаются?

– Нет, я езжу аккуратно, стараюсь учитывать мнение и водителей, и пешеходов, объезжаю всех аккуратно.