В Беларуси в связи с жаркой и сухой погодой введен запрет на посещение лесов в четырех районах. Запрещено разжигание костров в лесах и на торфяниках, а также въезд автотранспорта в лесные массивы.

Ситуация находится под жестким контролем гослесохраны. В лесах ведется постоянное патрулирование. Ограничения снимут только с приходом дождей.

С начала сезона в Беларуси произошло около 200 лесных пожаров. 99% этих пожаров происходят по вине человека.

Или люди, или молния. По большому счету, других причин ЧП в лесу науке не известно.

Андрей Багель, главный лесничий Пуховичского лесхоза:

Возникновение пожара получилось от брошенного окурка, потому что кострища здесь не было найдено.

Прошел низовой пожар малой активности, который был обнаружен с помощью авиапатруля. Был выезд пожарной команды лесничества.

Пожарная команда лесничества – это первые, кто выезжают в горячую точку. Потом, если понадобится, будет и спецтехника, и вертолеты. А для начала – ранцевый опрыскиватель, который по инструкции хранится уже полным, непрожигаемая роба и запас воды в три кубометра.

Андрей Рагевич, помощник лесничего Светлоборского лесничества:

Люди экипируются комплектом защитной одежды, лопатами, берут мотопомпу, все необходимые средства для тушения, и оперативно выезжают на пожар.

Куда выезжать подскажет не только авиация, но и камеры видеонаблюдения. Вещь практически незаменимая. С высоты 10 этажа может обнаружить пожар в радиусе 15 километров. В Беларуси уже больше половины лесхозов обзавелись таким электронным смотрящим, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Оборудование, конечно, не из дешевых, но стоит того. Чтобы потом не разбираться с последствиями огненной стихии. Всего же по республике на подготовку к сезону пожаров было потрачено около пяти миллиардов рублей.

Федор Лисица, первый заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь:

На приобретение инвентаря и другие противопожарные мероприятия.

Также мы сейчас обращаем внимание на пожарно-наблюдательные вышки, установление систем раннего обнаружения, видеонаблюдение.

Первые запреты на посещение лесов вступили в силу на два месяца раньше, чем в прошлом году. Тогда 4-5-ый класс пожарной опасности начали фиксировать только в конце июля. Сегодня же по юго-востоку уже прогнозируют чрезвычайный уровень. Проводится патрулирование лесов, торфяников и мест отдыха, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

К слову, незаконный костер в этом сезоне может обернуться штрафом до 12 базовых величин.