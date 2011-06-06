Ситуация находится под жестким контролем гослесохраны. В лесах ведется постоянное патрулирование. Ограничения снимут только с приходом дождей.
С начала сезона в Беларуси произошло около 200 лесных пожаров. 99% этих пожаров происходят по вине человека.
Или люди, или молния. По большому счету, других причин ЧП в лесу науке не известно.
Андрей Багель, главный лесничий Пуховичского лесхоза:
Возникновение пожара получилось от брошенного окурка, потому что кострища здесь не было найдено.
Прошел низовой пожар малой активности, который был обнаружен с помощью авиапатруля. Был выезд пожарной команды лесничества.
Пожарная команда лесничества – это первые, кто выезжают в горячую точку. Потом, если понадобится, будет и спецтехника, и вертолеты. А для начала – ранцевый опрыскиватель, который по инструкции хранится уже полным, непрожигаемая роба и запас воды в три кубометра.
Андрей Рагевич, помощник лесничего Светлоборского лесничества:
Люди экипируются комплектом защитной одежды, лопатами, берут мотопомпу, все необходимые средства для тушения, и оперативно выезжают на пожар.
Куда выезжать подскажет не только авиация, но и камеры видеонаблюдения. Вещь практически незаменимая. С высоты 10 этажа может обнаружить пожар в радиусе 15 километров. В Беларуси уже больше половины лесхозов обзавелись таким электронным смотрящим, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
Оборудование, конечно, не из дешевых, но стоит того. Чтобы потом не разбираться с последствиями огненной стихии. Всего же по республике на подготовку к сезону пожаров было потрачено около пяти миллиардов рублей.
Федор Лисица, первый заместитель Министра лесного хозяйства Республики Беларусь:
На приобретение инвентаря и другие противопожарные мероприятия.
Также мы сейчас обращаем внимание на пожарно-наблюдательные вышки, установление систем раннего обнаружения, видеонаблюдение.
Первые запреты на посещение лесов вступили в силу на два месяца раньше, чем в прошлом году. Тогда 4-5-ый класс пожарной опасности начали фиксировать только в конце июля. Сегодня же по юго-востоку уже прогнозируют чрезвычайный уровень. Проводится патрулирование лесов, торфяников и мест отдыха, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».
К слову, незаконный костер в этом сезоне может обернуться штрафом до 12 базовых величин.