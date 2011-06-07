С начала купального сезона в Беларуси уже утонули 50 человек

Только в Могилёвской области за прошлую неделю вода унесла 15 жизней. И это только начало лета.

Прошедшие выходные в Могилёвской области по количеству утонувших стали рекордными. Такого начала купального сезона не ожидал никто. Только за 3 дня — пятницу, субботу и воскресенье — на водоёмах региона погибли 12 человек.

Николай Моисеев, председатель Могилёвской областной организации ОСВОД:

В Белыничах утонули сразу две сестры родные. Представьте, каково состояние близких. В Костюковичах семья погибла бы вся, если бы не дети, которые вытащили мать. А так отчим и ребёнок утонули.

Печальная статистика. Больше половины погибших находились в нетрезвом состоянии и купались на так называемых «диких» пляжах.

С начала купального сезона прибавилось работы и в местах, официально разрешённых для купания. Спасаясь от жары, люди оккупировали городские пляжи. В особый режим переведены водолазно-спасательные группы, за порядком следят правоохранители.

Сергей Рыбков, водолаз-спасатель:

Пытаются за буи заплыть — мы с ними профилактику проводим. Объясняем: какой вы детям пример подаёте. Они смотрят, что вы можете и думают, что тоже могут.

Михаил Драпков, матрос-спасатель:

Есть такие, что в нетрезвом состоянии искупаться желают. Но это приводит к трагедиям.

Однако, в чувство приходится приводить не только переборщивших с алкоголем. Солнечные удары и ожоги — самые распространённые пляжные недуги, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому медики тоже начеку.

Ольга Капустина, медсестра:

Для того, чтобы не получить солнечный удар, нужно носить головной удар и долго не находиться на солнце. И пить побольше жидкости.

С наступлением жары вода притягивает людей как магнит. Искупаться в 30-градусную жару хотят как взрослые, так и дети. Но всё же не нужно забывать о мерах безопасности. Вода ошибок не прощает.