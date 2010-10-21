С начала года за неуплату по жировкам из квартир в никуда выселили 42 белоруса

Сейчас за долги выселяют только нанимателей жилья. В то время как 85 % жилфонда страны принадлежит собственникам. Новый ЖК позволит применять эту крайнюю меру и к ним... Насколько должен провиниться человек, чтобы его выселили «в никуда»? И существуют ли дома по типу общежитий, куда переселяют неплательщиков? Эти вопросы корреспондент газеты «Рэспублика» задал нескольким специалистам.

Эдмунд Гришкевич, начальник управления жилищного хозяйства Минжилкомхоза:

Таких специальных домов не существует, и их просто расселяют в свободные квартиры. А что касается выселения «в никуда» по ст. 39 Жилищного кодекса, то такая жесткая мера применяется к тем, кто не только не платит за коммунальные услуги, но еще и нарушает правила проживания, разводит антисанитарию, мешает соседям и так далее. По этой статье в этом году выселили 42 человека, в прошлом — 69.

Светлана ФЛЮРИК, главный специалист отдела организационно-кадровой и правовой работы ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

В Минске в этом году был лишь один такой случай.

Наталья КАЧАН, начальник управления юридической работы и кадров Минжилкомхоза:

За девять месяцев этого года нашими организациями по всей стране неплательщикам предъявлено 622 иска (из них 235 в Минске) по двум статьям нынешнего Жилищного кодекса: ст. 71 (выселение с предоставлением меньшего жилья) и ст. 39 (выселение без предоставления жилья). По первой статье удовлетворено 76 исков, по второй — 42. Но это не говорит о том, что по всем остальным искам отказано: чаще всего еще до рассмотрения дела в суде люди находят деньги и погашают задолженность.

Светлана ФЛЮРИК, главный специалист отдела организационно-кадровой и правовой работы ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Что касается столицы, то по искам у нас лидируют Заводской и Московский районы. По ст.71 в этом году подано соответственно 44 и 48 иска. Меньше всего в УП ЖРЭО № 2 Фрунзенского района — 9.

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