С любых высот я всегда готов! Молодой десантник рассказал, почему пошёл служить в ВДВ

Новости Беларуси. Под водой, на земле и в небе. 2 августа в стране отмечают День десантников и сил специальных операций. Всем, кто причастен к этому празднику, поздравление адресовал Президент, отметив, что сегодня непобедимая крылатая пехота бережно хранит ценность десантного братства, сохраняет славные ратные традиции и преемственность поколений.

Для молодого бойца Александра Акуленка 2 августа особый повод быть в парадной форме – профессиональный праздник. За плечами только восемь месяцев службы, но о витебском соединении наслышан давно из рассказов старшего брата. Он служил здесь же. Наверное, потому Александр и был готов не только к прыжкам с парашютом, но и к задержанию на границе правонарушителя.