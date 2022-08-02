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С любых высот я всегда готов! Молодой десантник рассказал, почему пошёл служить в ВДВ

02 августа 2022 19:15
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Новости Беларуси. Под водой, на земле и в небе. 2 августа в стране отмечают День десантников и сил специальных операций. Всем, кто причастен к этому празднику, поздравление адресовал Президент, отметив, что сегодня непобедимая крылатая пехота бережно хранит ценность десантного братства, сохраняет славные ратные традиции и преемственность поколений.

С любых высот я всегда готов! Молодой десантник рассказал, почему пошёл служить в ВДВ-1

Для молодого бойца Александра Акуленка 2 августа особый повод быть в парадной форме – профессиональный праздник. За плечами только восемь месяцев службы, но о витебском соединении наслышан давно из рассказов старшего брата. Он служил здесь же. Наверное, потому Александр и был готов не только к прыжкам с парашютом, но и к задержанию на границе правонарушителя.

С любых высот я всегда готов! Молодой десантник рассказал, почему пошёл служить в ВДВ-4

Андрей Акуленок, военнослужащий 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады:
С любой высоты, с любых высот в любое время я всегда готов! Я очень рад, что служу здесь, в силах специальных операций. Здесь идет закалка на прочность, на силу, на волю.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Андрей Акуленок # Виктор Пралич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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