С лучшим опытом страны по внедрению импортозамещающих технологий участники постоянно действующего семинара руководящих работников госорганов познакомились на практических занятиях

Новости Беларуси. Разделившись на 12 групп, они отправились на предприятия Минска и столичного региона, которые уже имеют передовые наработки в выпуске отечественных товаров в замен импортным.

Первая остановка – Логойск. Это новое фармацевтическое предприятие по производству антибиотиков последнего поколения. Теперь белорусам лучшие препараты немецкого и швейцарского качества станут доступны и по цене. И это первое, что оценили участники семинара.

Владимир Макей, глава Администрации Президента Республики Беларусь:

Для сравнения: тот антибиотик стоит четыре тысячи рублей. В аптеке импортное аналогичное лекарство стоит 41 тысячу рублей. И это только один пример, а таких примеров масса. Экономия получается сейчас не только на миллионы долларов, а в ближайшей перспективе – на десятки миллионов долларов.

По лицензии здесь стали выпускать целую линейку антибиотиков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Секрет успеха, говорит директор, в модернизации и грамотном маркетинге.

Борис Воронецкий, директор фармацевтического предприятия:

Общая сумма сбережений – около двух млн долларов. Государство недоплатило в виде оплаты иностранным производителям.



Здесь же, в Логойске, но на другом предприятии, участники семинара стали свидетелями запуска новой линии лекарств в капсулах. Оборудование – лучшее европейское. Модернизация производства уже дала возможность выпускать 30 препаратов, которые замещают импорт.

Ирина Подобед, директор фармацевтического предприятия:

За счет роста объема производства, закупки сырья большими объемами, работы с поставщиками мы добиваемся снижения импортной составляющей в цене нашего лекарства.



По данным экспертов, Беларусь, имея даже сегодняшнюю базу, могла бы выпускать в два раза больше отечественных аналогов лучших мировых лекарств, плюс внедрять и свои разработки.

Александр Радьков, первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Это очень полезный разговор. И сразу, кстати, видны направления, что делать. Я уже сказал: клинические испытания, реклама, продвижение своих товаров, рынок свой, другой, кадры какие должны быть. Это все в динамике.



Стройматериалы – еще одна, отдельная тема, на которую часто обращает внимание чиновников глава государства. Производство их в Беларуси снижает их себестоимость, а значит и цену за квадратный метр того же жилья.

В Заславле показали, как можно выпускать строительные смеси на 20% дешевле импортных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Новицкий, генеральный директор предприятия по выпуску строительных смесей:

После запуска предприятия цена на аналогичные продукты, которые импортировались, упала примерно на 15-20%.

Этой фабрике тоже удалось удивить. Белорусы, оказывается, могут и сами производить паркет и доску для пола из массива.

Анатолий Ничкасов, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Аналогичная технология, ввозимая из-за рубежа, стоила бы в 20 раз дороже. Важно, что это местное сырье, местный материал, для внутреннего рынка и для экспорта.

Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Президент сегодня правильно сказал: 75% ВВП мы отдаем кому? Это импорт. С этим нужно бороться.



Этот флагман белорусского машиностроения не нуждается в рекламе.

Александр Гутырчик, заместитель главного инженера ОАО «Белкоммунмаш»:

Наше предприятие, в целом, является одним импортозамещающим проектом, так как продукция – троллейбусы и трамваи, производимые нашим предприятием, в республике Беларусь не производится. Однако у нас действует программа импортозамещения. И в рамках этой программы изготовили тележку белорусского производства. Ранее трамвайные тележки полностью закупались за рубежом. В данный момент времени у нас имеется свой продукт, белорусский, который нам позволяет выходить на рыки любой страны.

Импортные детали здесь уже тоже стали производить сами.

Леонид Демидов, первый заместитель председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь:

Вышло нормальное предприятие, нацеленное на экспорт. Осваивают уже новые регионы.

Собравшись вместе после знакомства с предприятиями, участники практических занятий подвели итоги. Основные выводы – потенциал у Беларуси большой и экономический эффект от импортозамещения может быть колоссальным.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Цели семинара заключаются в том, чтобы на примерах проводить своего рода школы. И поскольку здесь присутствуют и министры, и руководители районов, областей, я думаю, что это уже по-хорошему разогреет кадры, чтобы они на местах реализовывали аналогичные проекты.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Импортозамещение должно, на мой взгляд, быть национальной программой, в которую должны войти все отрасли, и каждый на своем месте, на рабочем месте, в отраслях, в министерствах, на предприятиях должен проникнуться. И это должно быть истинно нашей национальной идеей, которая принесет нам значительный вклад.



Обсуждали в рабочих группах и еще один момент. Даже для организации таких производств, которые были продемонстрированы сегодня, многие материалы и технологии могут быть отечественными. И все предложения войдут в итоговые документы семинара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.