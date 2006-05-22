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С <Хрустальным журавлем> в руках

22 мая 2006 13:52
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Самозабвенно любить учеников и целеустремленно идти к вершинам профессионального мастерства - таков жизненный принцип учителя белорусского языка и литературы 171-й столичной гимназии Ольги Бухавец.

В этом году ей впервые доверили  представлять  коллектив  педагогов  Минска на   республиканском  конкурсе < Хрустальный журавль>. И не ошиблись. В родную гимназию она привезла диплом лауреата.
...Стать учителям  Ольга мечтала со школьной скамьи. Серьезно готовилась для поступления в педагогический университет, однако в последний момент решила пойти  на филологический факультет  БГУ. В перспективе должна была заниматься  исследовательской работой, но отказаться от  заветной мечты  не смогла. В гимназию № 171 пришла работать еще  будучи  студенткой. Так  и осталось.
Десять  лет  не прошли даром. В нынешнем году педагогический коллектив доверил молодому педагогу  представлять школу на районном конкурсе.  Затем были  городские  и республиканские испытания. О них Ольга до сих пор вспоминает с трепетом: сказать, что было тяжело - значит ничего не сказать. Особенно  трудно дался ей урок в незнакомом классе.

Для Ольги  второе призовое место на республиканском конкурсе стало полной неожиданностью. А вот ее   коллеги в победе даже не сомневались.

Творческий  учитель, равно как и творческий ученик,  может вырасти лишь  в творческой обстановке. В  столичной  гимназии №171 для развития личности  делают многое. Здесь часто проводятся всевозможные  конкурсы и соревнования. Вот и сегодня, например,  определяли   лауреата года  среди учащихся. Одну из наград доверили вручить  Ольге  Буховец.

# общество

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