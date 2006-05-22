С <Хрустальным журавлем> в руках

Самозабвенно любить учеников и целеустремленно идти к вершинам профессионального мастерства - таков жизненный принцип учителя белорусского языка и литературы 171-й столичной гимназии Ольги Бухавец.

В этом году ей впервые доверили представлять коллектив педагогов Минска на республиканском конкурсе < Хрустальный журавль>. И не ошиблись. В родную гимназию она привезла диплом лауреата.

...Стать учителям Ольга мечтала со школьной скамьи. Серьезно готовилась для поступления в педагогический университет, однако в последний момент решила пойти на филологический факультет БГУ. В перспективе должна была заниматься исследовательской работой, но отказаться от заветной мечты не смогла. В гимназию № 171 пришла работать еще будучи студенткой. Так и осталось.

Десять лет не прошли даром. В нынешнем году педагогический коллектив доверил молодому педагогу представлять школу на районном конкурсе. Затем были городские и республиканские испытания. О них Ольга до сих пор вспоминает с трепетом: сказать, что было тяжело - значит ничего не сказать. Особенно трудно дался ей урок в незнакомом классе.

Для Ольги второе призовое место на республиканском конкурсе стало полной неожиданностью. А вот ее коллеги в победе даже не сомневались.

Творческий учитель, равно как и творческий ученик, может вырасти лишь в творческой обстановке. В столичной гимназии №171 для развития личности делают многое. Здесь часто проводятся всевозможные конкурсы и соревнования. Вот и сегодня, например, определяли лауреата года среди учащихся. Одну из наград доверили вручить Ольге Буховец.