С крыши Сиднейской оперы сняли пятерых ниндзя Greenpeace

Арестом пяти активистов международной экологической организации Greenpeace закончилась манифестация, развернувшаяся на сводчатой крыше Сиднейской оперы.

По словам представителя полиции, двое мужчин и три женщины, облаченные в костюмы ниндзя, рано утром предприняли удачную попытку развернуть баннер, размерами 100 кв. м, над самой известной австралийской достопримечательностью, пишет NEWSru.com. Транспарант содержал призыв к политикам, собравшимся в эти дни в Копенгагене для участия в саммите ООН, подписать соглашение о климатических изменениях.

Один из участников акции, Джеймс Лоренс, заявил, что они не сопротивлялись аресту. «Своими действиями мы пытались привлечь внимание общественности и первых лиц государств, которые в эти дни собираются в Копенгагене для участия в саммите ООН по климатическим изменениям», — подчеркнул Лоренс. В то же время главный администратор Greenpeace Линда Селвей отметила, что манифестанты, водрузившие транспарант на крыше Opera House, были высокопрофессиональными верхолазами, прошедшими специальное обучение.

«Ребята знали, что их действия будут расценены как противоправные, однако пошли на этот риск, — сказала Селвей. — Мы хотим достучаться до тех, от кого зависит будущее нашей планеты. Ведь копенгагенская конференция больше сосредоточена на политике, нежели на получении конкретного результата в борьбе за экологию».