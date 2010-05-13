С. Кизима, доктор политических наук: Товарооборот с Вьетнамом в ближайшие годы может составить 500 млн долларов

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь, доктор политических наук о белорусско-вьетнамском сотрудничестве.

Олег Степанюк, телекомпания СТВ:

Вьетнам — страна для Беларуси далекая и экзотичная. Что Вьетнам представляет собой сегодня с точки зрения экономики и геополитики?

Сергей Кизима, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте республики Беларусь, доктор политических наук:

Вьетнам — динамично развивающаяся страна с более чем 90-миллионным населением, стремительно растущим и очень молодым. Если проанализировать перспективы развития экономики Вьетнама, то следует отметить, что во время мирового финансово-экономического кризиса он только замедлил свои темпы. Темпы развития экономики этой страны составляли в среднем около 7% за предшествующие 10 лет. За время кризиса темпы развития снизились примерно на 2%. Но все равно это позитивное развитие.

Вьетнам пользуется очень большим интересом у инвесторов. По данным на 2009 год, Вьетнам по объему совокупных внешних и внутренних инвестиций вышел на 4-е место в мире. Это результат работы правительства по созданию всех необходимых условий для привлечения инвестиций.



Экономика Вьетнама — перспективная, быстро растущая, хорошо интегрированная в глобальную структуру экономики.

Олег Степанюк:

Вьетнам — один из основных стратегических партнеров Беларуси в Юго-Восточной Азии. Может ли эта страна служить плацдармом для продвижения наших товаров в другие страны этого региона?

Сергей Кизима:

Конечно, такие планы прорабатываются, учитывая, что Вьетнам — один из главных рынков сбыта БелАЗов. Естественно, БелАЗы могут продаваться с территории Вьетнама и дальше, учитывая, что во Вьетнаме уже налажено сборочное производство МАЗов, БелОМО. Очевидно, что сборочное производство развивается не только для внутреннего рынка Вьетнама, но и с перспективой на экспорт в другие страны. Очевидно, что перспективы есть серьезнейшие.

Если оценить научно-техническое сотрудничество, то в настоящее время реализуется 16 проектов в сфере фундаментальных исследований между белорусскими и вьетнамскими учеными.

Олег Степанюк:

Накануне начался официальный визит президента Вьетнама в нашу страну. Запланирована встреча с Главой государства Александром Лукашенко. Как вы считаете, какие темы станут основными во время переговоров?

Сергей Кизима:

Конечно, нам надо интенсифицировать наши экономические отношения. Даже в начале кризиса, в 2008 году, по сравнению с 2007, товарооборот вырос почти в два раза — на 95% — это очень серьезная цифра. Естественно, кризис подорвал эту позитивную динамику. Теперь стоит задача вернуться к темпам увеличения товарооборота докризисного и наращивать его дальше.

Я думаю, что в ближайшие годы вполне может быть достигнут товарооборот с Вьетнамом в 500 миллионов долларов. Нам нужно дальше искать возможности экспорта товарооборота белорусских товаров в дружественные нам страны. Нам нужно дальше развивать сборочное производство на территории Вьетнама, нужно развивать совместные научно-технические проекты. В общем, направление это достаточно серьезное и перспективное.