С каждым годом желающих продать излишки урожая с собственного подворья все больше

Причём специальные машины по звонку приезжают прямо к дому, а расчёт производится на месте.

Пенсионерка Клавдия Бутрим сегодня всё утро провела в саду. К обеду в деревню приедут заготовители, и нужно собрать оставшиеся яблоки. Себе и внукам компоты и варенье Клавдия Степановна поставила ещё на прошлой неделе. А излишки фруктов решила продать.

Клавдия Бутрим, жительница деревни Кончаны:

Мы звоним, когда насобираем яблок, они приезжают и собирают. И нам хорошо.

А вот дед Фаддей излишки своих яблок уже сдал заготовителям. В этом сезоне получилось больше тонны. Теперь ждёт, пока созреет рябина. Говорит, себе оставит немного, для домашней наливочки, всё остальное собирается продать.

Фаддей Курило, житель деревни Кончаны:

Сейчас доспевают ягодки чёрной рябины и также есть рядом алыча. Это тоже буду продавать.

Желающих продать фрукты или овощи в Берестовицком районе хоть отбавляй. А ещё несколько лет назад заготовителям приходилось посещать каждый дом и лично уговаривать хозяев. Сегодня работают без перерыва на обед. Заказы расписаны на несколько дней вперёд.

Наталья Левоненя, заготовитель Берестовицкого РАЙПО:

Теперь народ нам звонит. Заказывают машину, и мы приезжаем. Каждый день. Яблок сдают не очень много, но в каждой деревне. Работа налажена, где сдают туда и едем.

Урожай с частного подворья не пропадёт и у тех сельчан, кто по каким-либо причинам не смог его сдать передвижным заготовителям. Овощи, фрукты, или ягоды можно лично принести в любой деревенский магазин, или заготовительный пункт. И тут же получить свои деньги.

Из-за жары в этом году заготовительный сезон начался на две недели раньше обычного. Сначала сдавали чернику и смородину, сейчас яблоки и рябину. В основном, жители деревень предпочитают продавать свой урожай государству. Здесь и сервис лучше, и деньгами не обижают.

Жанна Ильина, заместитель председателя Гродненского обласного союза потребительских обществ:

Стараемся не обижать наших сдатчиков. Цена согласовывается с перерабатывающими предприятиями. Потому что основные потребители продукции — перерабатывающие предприятия.

Самая горячая пора у заготовителей начнётся в сентябре. К этому времени уже созреет капуста и свёкла. Начнут сельчане сдавать и картофель с личных подворий. По прогнозам, его урожай в этом году будет намного выше прошлогоднего. А потому, кроме закладки на хранение, второй хлеб планируют реализовывать даже за границу.