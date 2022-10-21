«С какими искушениями сталкивается человек в монастыре?» Спросили у тех, кто испытал это

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Чем искушение в монастырской жизни отличается от искушения, которое в обычной, светской жизни существует? С какими искушениями сталкивается человек в монастыре?