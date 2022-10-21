«С какими искушениями сталкивается человек в монастыре?» Спросили у тех, кто испытал это

Отказаться от мирского и уйти в монастырь. Для многих в светском обществе совершенно непонятно, ради чего человек решается на этот шаг. О том, зачем отрекаться от радостей жизни и почему в монашество идут молодые люди, поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Чем искушение в монастырской жизни отличается от искушения, которое в обычной, светской жизни существует? С какими искушениями сталкивается человек в монастыре?
Марфа, 18 лет служит в Свято-Елисаветинском монастыре:
Допустим, в мирской жизни я даже не знаю, какие искушения. Там, в общем-то, кто нас искушает? Враг искушает. Есть Бог, ангелы и враг. В мирской жизни, в общем-то, искушений как таковых нет, потому что, а что врагу там делать? Нечего делать, в общем-то. Вроде мы стараемся там жить хорошо, уступать друг другу, но бывают какие-то конфликты семейные, что-то на работе, но очень редко. У меня, допустим, такого не было. А в монастыре бывают эти искушения. Господь попускает эти искушения для того, чтобы научился человек все-таки прибегать к Богу и молитве, для того чтобы умел постоянно просить у Бога помощи.
«Через два года вернулась». Могут ли обратно принять послушницу, ушедшую из монастыря ради замужества – подробнее здесь.