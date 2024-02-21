С какими диагнозами нельзя стать машинистом? Ответила врач

Мальчишки, которых привлекает романтика стальных магистралей, если вы мечтаете в будущем стать машинистами поездов метрополитена или электричек, вам должна быть полезна беседа с нашей гостьей.
Гостья программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Светлана Тузина, заместитель главного врача по по медицинскому обслуживанию работников железнодорожного транспорта общего пользования УЗ «38-я городская клиническая поликлиника».
Юлия Самусенко, ведущая:
Насколько серьезные медицинские требования предъявляются к машинистам подвижного состава?
Светлана Тузина, заместитель главного врача по по медицинскому обслуживанию работников железнодорожного транспорта общего пользования УЗ «38-я городская клиническая поликлиника»:
Требования очень строгие. Мы понимаем, что в дальнейшем мы им доверим жизни людей в поезде. Поэтому особенностью в этой кампании является то, что они начинают ее с медицинской комиссии, не со вступления в колледжи. Тот, кто прошел медосмотр, тот может претендовать на обучение помощника машиниста. Эти врачебно-экспертные комиссии располагаются в 19 городах, они проводят строгий отбор. Чтобы пройти эту медицинскую комиссию, нужно пройти осмотр врачей-специалистов (офтальмолог, оториноларинголог, невролог, хирург, психиатр-нарколог и терапевт). Еще выполняются определенные функциональные исследования, в обязательном порядке ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости и другие.
Подробности в видео.