С какими диагнозами нельзя стать машинистом? Ответила врач

Светлана Тузина, заместитель главного врача по по медицинскому обслуживанию работников железнодорожного транспорта общего пользования УЗ «38-я городская клиническая поликлиника»:

Требования очень строгие. Мы понимаем, что в дальнейшем мы им доверим жизни людей в поезде. Поэтому особенностью в этой кампании является то, что они начинают ее с медицинской комиссии, не со вступления в колледжи. Тот, кто прошел медосмотр, тот может претендовать на обучение помощника машиниста. Эти врачебно-экспертные комиссии располагаются в 19 городах, они проводят строгий отбор. Чтобы пройти эту медицинскую комиссию, нужно пройти осмотр врачей-специалистов (офтальмолог, оториноларинголог, невролог, хирург, психиатр-нарколог и терапевт). Еще выполняются определенные функциональные исследования, в обязательном порядке ЭКГ, УЗИ сердца, УЗИ органов брюшной полости и другие.

Подробности в видео.